A Bordighera Riccardo Ruggeri presenta il libro “Il Cancro è una Comunicazione di Dio”

Bordighera. Il 25 luglio alle 18:15 nella Chiesa Anglicana a Bordighera sarà presentato il libro di Riccardo Ruggeri “Il Cancro è una Comunicazione di Dio”.

Il libro presenta la reazione di una persona che ha da poco ricevuto una diagnosi di cancro. La

peculiarità è che quella persona, l’autore Riccardo Ruggeri, è stato un grande manager industriale, e sceglie di reagire alla diagnosi usando gli strumenti di quella sua professionalità. Il libro non è dunque narrativa ma raccoglie invece gli “appunti” dei brevi e asciutti ragionamenti, e delle meditate decisioni operative con cui l’autore ha consciamente deciso di affrontare il nuovo problema. E’ il racconto non di fatti, ma di un processo.

Riccardo Ruggeri, che aveva iniziato la sua vita lavorativa da operaio, ha avuto una carriera professionale di grande successo come imprenditore, manager, e CEO di multinazionali. Da circa 10 anni scrive come analista politico, polemista, e saggista. Nel 2017 ha pubblicato il libro “America, un Romanzo Gotico” in cui ha raccolto le sue osservazioni ed elaborazioni sui pericoli del nuovo capitalismo nell’era della globalizzazione.

La conversazione con l’autore sulle motivazioni e contenuti del nuovo libro porterà concetti

nuovi, stimolanti, e utili al pubblico in generale e ai medici in particolare. La conversazione sarà

ancorata da un medico, Mara Lorenzi.