Bordighera. Grande interesse e successo di pubblico ha riscosso ieri pomeriggio, mercoledì 18 luglio, l’inaugurazione della mostra documentaria “Clarence Bicknell in the past for the future. Inter-relazioni” organizzata dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri nella ricorrenza del centenario della morte di Clarence Bicknell.

Alla presenza del Presidente dell’IISL, avv. Cosimo Costa, del sindaco di Bordighera, dott. Vittorio Ingenito, del Viceprefetto di Imperia dott.ssa Rosa Abuzzi, dei rappresentanti della Compagnia dei Carabinieri di Bordighera, dei delegati FAI, degli Amici dei Giardini Botanici Hanbury, della Federazione Esperantista Italiana e degli eredi della famiglia Bicknell, sono stati presentati al pubblico per la prima volta dal “Team del Centenario”, guidato dalla dott.ssa Daniela Gandolfi, un cospicuo lotto di materiali “bicknelliani” recentemente acquisiti dall’Istituto grazie al sostegno della Compagnia di San Paolo.

Il progetto di allestimento è stato curato dall’architetto Natalia Ardoino con l’apporto di tutto lo staff dell’Istituto, Lorenzo Ansaldo, Elena Riscosso, Giovanni Russo, Franca Porrà e degli amici del Museo Bicknell, Claudia Roggero, Gisella Merello e Claudio Littardi.

Le iniziative del “Centenario” proseguiranno questo pomeriggio, alle 17, presso il Parco del Museo Clarence Bicknell con la presentazione della biografia appena pubblicata in lingua inglese dall’autrice Valerie Lester. La mostra rimarrà aperta con il seguente orario 10-12 / 15-17; le visite saranno curate da Roberta Fabbri e Paolo Mastorakis, giovani tirocinanti del Politecnico di Torino.