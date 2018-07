Ventimiglia. I Comuni di Ventimiglia e Camporosso a corredo della inaugurazione della “Ciclovia Pelagos“ organizzano alcuni eventi di benessere “Bike&Run”.

Diverse “invasioni “ per scoprire le opportunità del nuovo percorso ciclo-pedonale, sito adatto per sport outdoor, immerso nella natura, nel verde, circondato da un patrimonio storico-culturale di prestigio. Nello spazio centrale del nuovo Parco Urbano ci sarà l’esposizione di dieci bici storiche della collezione privata di Gianbattista Florio, cittadino ventimigliese che negli anni ha raccolto numerose biciclette d’epoca, tra cui una in legno versione per signora, realizzata nel 1939.

Inoltre saranno presenti queste bici:

U.Dei A2 Ballon 1933

U.Dei A3 1936 U.Dei Imperiale 1938 U.Dei Marca Oro 1940 Ancora Balloncina – 1938

FNA Brescia – 1945 Raleigh Tourist 1976 Pedersen ‘89 Maino Lusso Ballonetto 1938.

Terminata l’inaugurazione appuntamento con la lezione di spinning della palestra “Dynamic Body Club “ di Ventimiglia. I ragazzi guidati dall’istruttore Maurizio Bosio si esibiranno in una pedalata di gruppo mostrando doti di resistenza e abilità , frutto di anni di esperienza.

Alle 19.30 i sindaci daranno il via al tandem “Bike e Run“, due eventi in montain bike e a piedi. Al chiaro di luna si praticherà la”1a Notturna MTB”, un’escursione in mountain bike non competitiva con guide turisiche specializzate. Partenza dalla nuova passerella, transfert lungo la “Ciclovia della Val Nervia”, tappa a Dolceacqua.

Lasciata la ciclabile di Dolceacqua i biker proseguiranno lungo le alture tramite single track e mulattiere, un percorso tecnico, non illuminato, che richiede una buona capacità tecnica, una bici adeguata, casco obbligatorio e adeguato impianto di illuminazione personale, in un tempo previsto di circa tre ore. In abbinata partirà la “1a Marcia Pelagos “ – una passeggiata ad andatura libera, non competitiva, con aspetti tecnici. Sullo stesso percorso delle bike, attraversando il Bedale di Camporosso- direzione Dolceacqua si raggiungerà il Castello Doria e l’antico borgo, attraversando i tipici carrugi, con successiva discesa e rientro sulla “Ciclovia Pelagos”.

Sarà una marcia non competitiva della lunghezza di circa 18km, marcia con l’obiettivo di “ invadere ” la ciclovia in direzione Camporosso-Dolceacqua, girandosi liberamente per il ritorno a seconda delle proprie capacità. Si chiude sabato con un tuffo nella storia di questi luoghi, con l’ invasione didattica in bici, appuntamento alle 16.30 con il “Simuve Bike Tour “a cura del Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” di Ventimiglia e il Punto Informativo Via Iulia Augusta.

Una pedalata con partenza dal Teatro Romano di Ventimiglia, zona dove sorgeva l’antico municipium romano fino a raggiungere il borgo dei Doria, attraverso la Ciclovia Pelagos, permetterà di scoprire le connessioni che fin dall’epoca preromana hanno collegato la costa col proprio entroterra, l’oppidum ligure, la città romana e il suo acquedotto.