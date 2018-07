Taggia. È tempo di lavori pubblici.

Partiranno a breve tre nuovi cantieri per la riqualificazione di piazzetta Garibaldi, dell’area giochi di regione Borghi (quella dall’asilino nido comunale) e i lavori di sistemazione dell’area esterna alle scuole materne tabiesi.

di 5 Galleria fotografica Taggia, tre cantieri per 100 mila euro di opere pubbliche: gli interventi









Sono queste le opere sbloccate grazie a tre variazioni di bilancio, per un totale di 100 mila euro, fortemente volute dall’assessore ai lavori pubblici Lucio Cava.

In particolare gli interventi prevedono per piazzetta Garibaldi, la posa di nuovo arredo urbano e di una pensilina nella fermata degli autobus. Sarà rivista anche la viabilità dello slargo che porta in piazza dell’obelisco.

L’area giochi dell’asilo comunale (zona case popolari) subirà anch’essa riqualificazione. Attualmente, infatti, il manto erboso è deteriorato.

Infine, nell’area esterna alle materne di Taggia (dietro le palestre) verrà posizionata una pavimentazione anti-trauma.

I progetti, finanziati con importi rispettivamente di 30, 40 e 30 mila euro – attinti dall’avanzo d’amministrazione – portano la firma degli architetti del Comune.

Nei prossimi giorni partiranno gli avvisi pubblici per le procedure negoziate.