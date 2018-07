“4 ristoranti”, gli occhi di Alessandro Borghese puntati su Sanremo

Sanremo. Il viaggio di Alessandro Borghese alla ricerca dei migliori ristoranti italiani potrebbe fare tappa nella città dei fiori. Nelle scorse settimane la produzione di “4 Ristoranti”, il noto programma da lui condotto su Sky Uno, ha contattato i titolari di alcuni locali tipici di Sanremo per formare il cast di una puntata dedicata.

Tra i ristoranti che hanno ricevuto la “telefonata” della società produttrice Magnolia, l’Osteria del Marinaio di Umberto Brancaccio, Flipper di Libero Alborno e la trattoria Ipazia di Marco Cassini. Secondo i meglio informati, nell’elenco figurerebbero, tra gli altri, anche l’Ittiturismo Patrizia, il ristorante Camelot e la Casaccia di Bussana Vecchia.

Di questi, soltanto i primi tre pare abbiamo accettato di sottoporsi a un casting iniziale, quindi rispondere ad alcune domande via Skype e inviare il menu. «Si è trattata solo di una pre-selezione – ha spiegato a Riviera24.it Brancaccio–. Nel caso in cui gli autori fossero interessati ci ricontatteranno. Non è ancora certo se alla cucina sanremese sarà dedicata una puntata intera o se gli autori guarderanno a tutta la Riviera dei Fiori». «Sconosciuto è anche il tema della gara – aggiunge Cassini –. Al momento i locali contattati propongono una cucina molto diversa fra loro ed è risaputo che nel programma si sfidano ristoratori della stessa area geografia per stabilire chi tra di loro è il migliore in una determinata categoria. Le selezioni del resto sono in itinere. Tutto deve essere ancora deciso, come le stesse registrazioni. Se mi piacerebbe partecipare? Certamente sì!».