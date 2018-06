Sanremo. Gli atleti sanremesi guidati dai tecnici Andrea Scalzo, Nicola Gianforte, Ettore Guarnaccia e Pino Mastrorillo hanno infatti affrontato ben tre importanti tornei questo fine settimana: il primo a Toulon (Francia), il 2° Trofeo Internazionale Adidas, nel quale si sono affrontate rappresentative della Spagna, Svizzera, Algeria, Russia, Italia e naturalmente atleti da tutta la Francia per le categorie Benjamin 2006/2007 e Minim 2004/2005. L’Italia era anche presente con la rappresentativa dell Piemonte e della Sardegna.

Il CS Judo Sanremo ha portato 8 atleti che hanno affrontato una lunga e dura giornata di gara basti pensare che l’ultimo Esordiente in gara ha terminato l’incontro alle 21:30 circa. 6 su 8 si sono qualificati per il tabellone principale. Mastrorillo Matteo conquista la medaglia d’argento, Di Michele Nicole guadagna un meritato bronzo, Iezzi Federico e Enotarpi Simone con 6 incontri disputati di cui rispettivamente 5 e 4 vinti si classificano 7’ Di Michele Jodi arriva nel tabellone principale ma termina la gara dopo due incontro vinti ed uno perso. Neumann Andrea e Revera Evan fanno una bella esperienza ma si fermano ai preliminari. Tutti quanti hanno tirato fuori un forte carattere ed hanno alzato l’asticella sul loro grado tecnico/tattico e mentale.

di 15 Galleria fotografica CS Judo Sanremo









Il secondo appuntamento era la finale di coppa Italia disputata a Novara dove si sono affrontati i migliori judoka d’Italia non appartenenti ai gruppi sportivi militari graduati cintura Marrone e nera. Per il CS Judo Sanremo si era qualificato Lorenzo Iezzi atleta molto preparato che con sacrifici e fatica raggiunge queste finali ma imbatte in una poule molto impegnativa e deve cedere il passo ad un atleta che l’anno prima prendeva la medaglia di argento.

Il terzo appuntamento è quello di domenica ad Imperia per il 1° torneo ok club per le categorie ragazzi 07/08 fanciulli 09/10 e bambini nel pomeriggio 11/14 . Soddisfazioni e medaglie confermano il buon lavoro svolto in palestra.

Questi i risultati:

Cat ragazzi Primi Classificati : Palagi Valentina, Iezzi Federico, De Andreis Diego, Meluso Cristina e Marini Federica

Terzi Classificati : Ragni Matteo, Semanjaku Erik, Revera Evan, Bruno Roman, Pardini Sara , Enotarpi Andrea

cat fanciulli Primi Classificati: Tiziano Nicolo, Mastrolillo Andrea. Secondi Classificati: Scalzo Ginevra, Banaudo Alessandro.

Terzi Classificati:Dinstuhuler Alessandro , Sanchez Tommaso, Bottero Elisa e Pritula Alessandro

Categorie bambini 11/14

Primi Classificati :Papa Diego e Miatto Edoardo Secondi Classificati:Ciccarelli Valerio e Carota Matteo Terzi Classifacati: Capello. Daniele, Pesce Ludovica, Borea Federico, Lupoi Mattia , Vota Giovanni, Lo Presti Leonardo, Tiziano Claudio ,Caracausi Tommaso e Di Michele Emily.

Il CS Judo Sanremo a fine giornata si è classificato al terzo posto grazie ai risultati dei giovani atleti in gara totalizzando ben 232 punti.