Web Marketing Festival, oltre 400 progetti candidati alla nuova edizione della startup competition

Si è chiusa con oltre 400 progetti candidati la call della Startup Competition più grande d’Italia, ideata e organizzata dal Web Marketing Festival, l’evento più completo sull’innovazione digitale in programma il 21, 22 e 23 giugno prossimi nella cornice del Palacongressi di Rimini.

Un trend in salita, quello dell’edizione di quest’anno, tanto nel numero di application ricevute quanto nel grado complessivo di sviluppo dei progetti presentati.

SmartDomotics, Fitprime, Elaisian, PrenotaUnCampo, In Time Link e Predixit: questi i nomi delle 6 startup selezionate e che operano in settori chiave del mercato come sport, energy, agri food, retail ed e-commerce.

Appuntamento ora al 22 giugno al Palacongressi di Rimini, dove le finaliste presenteranno il proprio pitch sul palco della Sala Plenaria, di fronte all’intera platea del Festival e alla giuria presente, composta da esperti nel campo dell’innovazione, player ed incubatori di progetti innovativi, tra cui Amazon Web Services, ENEL, Endeavor, Pam Innovation Lab, Mamacrowd, Cariplo Factory, Digital Magics, Fondazione Golinelli, Healthware International, Luiss Enlabs, LVenture, Nana Bianca, TIM #Wcap e Unicredit Start Lab.

Ammonta a oltre 350.000 euro il valore complessivo dei premi che incubatori e investitori partner dell’iniziativa hanno messo in palio: saranno loro a valutare il potenziale innovativo e di business delle 6 startup.

Dalla prima edizione, l’obiettivo del Festival è quello di sostenere e dare concrete opportunità di rinnovamento, rilancio e sviluppo socio economico del nostro Paese. In quest’ottica, sarà presente in questa edizione la Sala Startup e Imprenditorialità, un upgrade formativo che intende approfondire ulteriormente questo ambito, proseguendo sulla linea tracciata dalla omonima sala inaugurata lo scorso anno.

Al suo interno, si susseguiranno gli interventi di relatori esperti del mondo imprenditoriale, che offriranno un’ampia prospettiva sull’universo delle startup italiane e straniere e sui processi di sviluppo di queste ultime. Un’occasione non solo di formazione per i partecipanti per accrescere le loro skills riguardo alla strutturazione e realizzazione di un pitch, ma anche di crescita per l’intero ecosistema imprenditoriale.

Inoltre, la Sala Startup rappresenterà un’importante vetrina per ulteriori progetti candidati che, pur non rientrando tra i finalisti, si sono distinti per il potenziale della loro idea innovativa.

Nellospecifico, sono 20 le startup coinvolte che esporranno il proprio progetto nell’arco di 4 sessioni che spazieranno su temi tra cui advertising, e-commerce, tourism, healthcare, aviation, cryptocurrency