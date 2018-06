Sanremo. In qualità di Comune capofila del distretto socio-sanitario numero 2 imperiese, l’Amministrazione matuziana ha deliberato, nell’ultima seduta della Giunta, di aderire alla misura messa in campo dall’assessorato regionale alla sanità e politiche sociali e di quello alle pari opportunità, volta a garantire un aiuto concreto alle famiglie in difficoltà.

Sono 5 i milioni sul tavolo ai quali può attingere la città dei fiori, la quale ha risposto affermativamente alla manifestazione d’interesse di Regione Liguria. Nei fatti si tratterebbe di sostegni economici destinati ad abbattere i costi di iscrizione negli asili nido pubblici e privati convenzionati.

Un sostegno che guarda alle madri lavoratrici e a quelle in cerca di un’occupazione. Potranno infatti usufruire dei voucher le donne lavoratrici o impegnate in percorsi di politica attiva del lavoro (inclusi corsi di formazione professionale, tirocini e work experience) con Isee non superiore a 50mila euro; i nuclei familiari (non solo mamme ma famiglie in situazione di disagio economico) con Isee non superiore a 20mila euro.

L’importo del voucher – sia per la misura diretta alle neo mamme, sia per la misura diretta ai nuclei familiari – è di 200 euro al mese per chi ha un Isee sotto i 10mila euro, 100 euro al mese per chi supera la soglia dei diecimila euro.

La somma massima annuale che può essere erogata è di 2mila euro (pari a 200 euro per 10 mesi di frequenza) per le famiglie con un Isee inferiore ai 10mila euro, di mille euro per quelle che superano questa cifra (pari a 100 euro al mese per 10 mesi).

le risorse provengono da due distinti programmi del Fondo Sociale Europeo.