Vince Imperia: ”Gaggero una persona qualificata e con profonda conoscenza della città”

La lista Vince Imperia sostiene con forza il nominativo indicato da Luca Lanteri l’Architetto Giovanni Gaggero come assessore urbanistica in quanto persona rinomata per la sua assoluta professionalità e portatore di una visione che sposa in pieno il progetto di città che la nostra lista ha proposto ai nostri elettori sin dall’inizio.

“Conoscenza profonda della materia urbanistica e esperienza qualificata data dagli anni trascorsi negli uffici regionali come Dirigente settore Programmi Urbani Complessi della Regione Liguria ed è uno degli attori che hanno contribuito a far ottenere al Comune di Imperia il finanziamento dei 18 milioni di euro nell’ambito del Bando Periferia oltre che aver seguito dall’inizio la realizzazione della pista ciclabile del tratto di ponente.

La presentazione di questa mattina è prova della volontà di Luca Lanteri e di tutti noi di voler perseguire una vera scelta di rinnovamento per Imperia. Chiediamo quindi ai cittadini di Imperia di votare domenica 24 giugno per Luca Lanteri a favore di un gruppo di persone preparate e con tanta voglia di fare che, con onestà e grande spirito di sacrificio, vogliono mettersi al servizio della comunità per dare concretezza all’azione amministrativa senza perdersi in chiacchiere e senza discriminazioni o preferenze alcune.

Ci impegneremo a fondo senza risparmiarci, per una Imperia sostenibile, e per credere nel futuro dei nostri figli, dateci l’opportunità di farlo. Domenica 24 giugno andiamo tutti le urne e votiamo Luca Lanteri”.