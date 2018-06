Ventimiglia. Il trofeo Memorial Cristian Lorenzi si conclude con la vittoria del Sestiere Burgu. La giornata è cominciata con le esibizioni degli sbandieratori del Sestiere Burgu e di Raffaele Regina.

La regata è partita con forza e spirito sportivo. La prima batteria è stata Cuventu contro Marina, con mancata presenza di Cuventu, quindi vinta da Marina con minuti 8,38. Seconda batteria Sestiere Burgu contro Ciassa, Burgu minuti 8,26 e Ciassa minuti 9,01. Terza batteria Campu contro Auriveu, Campu minuti 8,23 Auriveu minuti 8,44. Semifinale Auriveu contro Marina, Auriveu minuti 8,40 e Marina 8,36. Semifinale Burgu contro Campu, Burgu minuti 8,17 Campu 8,30. Finale Burgu contro Marina, conclusasi con Burgu che vince con minuti 8,28 Marina 8,42.

Vince il Sestiere Burgu di Ventimiglia









Classifica:

Burgu primo classificato

Marina secondo classificato

Campu terzo classificato

Auriveu quarto classificato

Ciassa quinto classificato

Cuventu sesto classificato non partecipante

Equipaggio Sestiere Burgu vincitori:

Alessandro Roberto

Morsia Mauro

Ambesi Fausto

Stoica Cristian

Fantini Mario

Rosadi Pier

Il discorso del presidente Ramon Bruno titolare di Pasta Fresca Morena: “La vera vittoria del Sestiere Burgu è riuscire a stare insieme affiatati e uniti per portare avanti una delle più importanti tradizioni di Ventimiglia. Ricordare il nostro amico Cristian Lorenzi perché fino a quando vivrà in noi il suo ricordo, lui vivrà con noi. Cristian Lorenzi “Uno di noi”.

Ringraziamenti:

Tutti gli addetti ai lavori, palestra Tsukuri Judo, il Circolo Vela, il Circolo La Scogliera e Cristian Di Franco, Gli sbandieratori, Il Barbone in Rock per il rinfresco, gli assessori comunali, i genitori di Cristian Lorenzi, Pasta fresca Morena per lo sponsor, Marco Maiolino fotografo,il vice presidente Mario Del Peschio, Ente Medievale per le Boe e controllo della documentazione dei vogatori, il geometra Luca Lacqua per il progetto e burocrazia, Roberto e Alessandro Morsia in qualità di organizzadori logistici dell’evento.