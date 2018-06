Ventimiglia, torna l’appuntamento con il tradizionale Trofeo di San Giovanni

Ventimiglia. Si terrà domani, domenica 17 giugno, nelle acque antistanti la città di confine, il X°Trofeo di San Giovanni.

L’evento, organizzato dal Sestiere Ciassa, in collaborazione con Pizza Max, ristorante Vesuvio, ristorante Funtanin e BarBone in Rock bistrò, è dedicato alla memoria del compianto presidente della compagine giallo-rossa Donato Pedazzini.

Questa sarà la seconda regata valida per “La disfida de li gozzi 2018”, campionato tra gli armi dei sestieri con gare di avvicinamento al palio marinaro. La gara si svolgerà sul miglio marino con la modalità in linea e la partenza è fissata per le ore 18.

I 6 gozzi cittadini si affronteranno sul percorso che dalla Madonnina di Nervia arriva alla marina San Giuseppe. La premiazione è prevista presso il Monumento dei Marinai a cui seguirà rinfresco.