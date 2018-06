Ventimiglia, torna la Festa dell’Estate ai Giardini Hanbury

Ventimiglia. Domenica 17 giugno ad accogliere residenti e turisti ai giardini botanici della città di confine ci sarà la famiglia Hanbury “in carne ed ossa”: torna la Festa dell’Estate, una bellissima rievocazione storica della storica festa di sir Thomas Hanbury.

A partire dalle 10, dopo l’apertura della cerimonia a Palazzo, si procederà con l’animazione dei quadri storici sino alle 16 che ci si catapulterà in un’atmosfera ottocentesca per rivivere il giardino alle sue origini. In occasione della manifestazione il Comune ha messo a disposizione una navetta gratuita da e per il centro, mentre dalla cooperativa Omnia – che gestisce i la bigliettazione ai giardini – fanno sapere che verrà applicata la tariffa ridotta di 7.50 € e che su prenotazione e a pagamento sarà possibile pranzare “con Sir Thomas Hanbury”. Per info e preno: 0184 22 95 07 – info@cooperativa-omnia.com, www.giardinihanbury.com