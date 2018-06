Ventimiglia. L’assurdo va in scena in serata in un’abitazione di via delle Gianchette. Una donna poco più che trentenne ha messo in scena un tentativo di suicidio, documentato da una diretta Facebook sul suo profilo.

La disperata ha documentato sul social i momenti in cui minacciava l’estremo gesto e provava a dare fuoco all’abitazione in affitto in cui vive dando fuoco a dei rotoli di carta igienica in un vaso. Avrebbe aperto anche il gas della cucina e ingerito un’abbondante dose di psicofarmaci. Fortunatamente, chi ha visto il video, ha allertato i soccorsi. La donna è stata fermata dalla polizia e dai vigili del fuoco. In particolare dalla Polfer.

L’assistente capo Marco M. ha trattenuto la ragazza al telefono cercando di convincerla a farsi aiutare. Dopo circa 15 minuti di conversazione sono riusciti con l’ausilio dei colleghi del Commissariato di Sanremo ad individuare e sottoporre a cura la tentata suicida. La donna, una trans, dopo aver abbandonato la sua abitazione è però scappata dirigendosi verso Sanremo.