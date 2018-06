Ventimiglia. Due auto si sono tamponate stamane sul Lungomare Varaldo, all’altezza del ristorante Amadora. Nulla di grave (solo un ferito lieve accompagnato in ospedale per un controllo) se non fosse che il tutto è avvenuto intorno alle 8, quando si registra un picco del traffico per l’ingresso degli studenti a scuola, e sotto la pioggia, che costringe anche gli appassionati delle due ruote a spostarsi in auto.

Sul posto è giunta la polizia locale per rilevare il sinistro e soprattutto per sbloccare la situazione. L’intervento degli agenti è stato richiesto solo quaranta minuti dopo il sinistro: questo il motivo per cui si sono formate lunghe code in entrambi i sensi di marcia. Per far sì che tutto tornasse alla normalità, gli agenti hanno istituito un senso unico alternato finché il traffico non è tornato a scorrere in maniera regolare.