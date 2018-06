Ventimiglia, soffiano “Venti d’estate”: tutte le date delle manifestazioni estive

Ventimiglia. I “Venti d’estate” gonfiano le vele della stagione estiva, portando con sé un ricco calendario eventi 2018, impreziosito da una grafica ricercata firmata Simona Alborno e da un budget di spesa rimpinguato dalla tassa di soggiorno.

Questa mattina è stato presentato dal sindaco Enrico Ioculano il programma delle manifestazioni – da giugno a fine agosto – insieme ai tanti soggetti coinvolti nella realizzazione di eventi connotati dalla qualità e dalla voglia di valorizzare le peculiarità della città di confine.

Musica d’autore, tanto teatro e le tradizionali feste popolari sono equamente distribuite nelle splendide location cittadine: il Forte dell’Annunziata, i giardini Hanbury, il Teatro Romano (l’attesa riapertura è prevista per agosto), il centro storico e le piazze sul mare.

[Tutte le date sono in fondo all’articolo]

A partire dai concerti, spiccano quelli della PFM (si terrà il 25 agosto sul belvedere del Resentello), dei Modena City Ramblers per la rassegna Dal Tramonto all’Alba e della tribute band dai Pink Floyd nella suggestiva cornice del ritrovato Teatro Romano.

“Istigazione alla bellezza” è invece il contenitore nel quale si muove la parte pensata ed elaborata dalla cooperativa CMC, tre appuntamenti al forte dell’Annunziata con altrettanti nomi che appartengono al teatro e al cinema: Maria Amelia Monti, Vinicio Marchioni (Romanzo Criminale) e Francesca Inaudi, nella prima nazionale di “Preziosa”. Shekespeare musicato e interpretato fa breccia invece nel monastero delle Suore dell’Orto.

Continuano poi le collaborazioni con il Liber Theatrum diretto da Diego Marangon (spettacoli sul ’68) e la Confcommercio, quest’ultima motore della Notte bianca e di una delle novità più importanti: “Sapore della marina, tavole mediterranee”: cibo di qualità servito per le vie della Marina San Giuseppe dai ristoratori locali.

Non mancano i momenti di riflessione, lasciati all’arte di “Emergenze”, performance artistica a cura di Lasciadire e Confine. Tredici artisti realizzeranno delle opere su tela sulle emergenze contemporanee di Ventimiglia, esclusa quella migranti.

Infine il must dell’Agosto medievale e un gradito ritorno con la Battaglia dei fiori in versione baby.

HanburycheSPETTACOLO! offre la possibilità ai residenti di visitare tutte le domeniche i giardini botanici gratuitamente.

—

Il calendario completo con tutte le date

giugno

tutti i giovedì di giugno

YOGA AL FORTE

Terrazza Forte dell’Annunziata ore 19

a cura della Scuola Yoga Pramiti, ingresso libero

24 domenica

Le Domeniche agli HANBURY

Navetta gratuita, ingresso libero per residenti

30 sabato

FESTINO ALLA MARINA

Marina San Giuseppe, dalle 19

a cura del sestiere Marina

NOTTE BIANCA

Centro città, dalle 20

Musica e shopping, a cura di Confcommercio

luglio

tutti i giovedì di luglio

YOGA AL FORTE

Terrazza Forte dell’Annunziata ore 19

a cura della Scuola Yoga Pramiti, ingresso libero

1 domenica

REGATA TROFEO ENZO

Marina San Giuseppe, ore 18

Sfida tra gozzi liguri

FESTINO ALLA MARINA

Marina San Giuseppe, dalle 19

a cura del sestiere Marina

6 venerdì

ISTIGAZIONE ALLA BELLEZZA

Rassegna di teatro e musica*

S’È FATTO TARDI MOLTO PRESTO con Maria Amelia Monti

Forte dell’Annunziata, ore 21

7 sabato

MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA

Palazzo Biancheri Galleani, centro storico

Arte contemporanea dal 7 al 29 luglio dalle 14 alle 19

a cura della Fondazione Giuseppe Biancheri

8 domenica

DOMENICA INSIEME

Shopping in centro città, dalle 8 alle 20

a cura di Confesercenti

11 mercoledì

INCONTRI

Concerto con Paola Melato e Armando Corsi

Forte dell’Annunziata, ore 21

ingresso libero

12 giovedì

ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE

Città di Ventimiglia

Belvedere Resentello, ore 21

13 venerdì

EMERGENZE

Forte dell’Annunziata, dalle 9

Performance artistica a cura di Lasciadire e Confine

14 sabato

CENA IN BIANCO

Forte dell’Annunziata, ore 19

a cura del Comitato Pro Centro Storico

ingresso libero su prenotazione

14 sabato /15 domenica

STREET BASKET 2

Belvedere Resentello, dalle 18 alle 24

Torneo a cura dello Sport Club Ventimiglia Basket

17 martedì

BANDA MUSICALE Città di Ventimiglia

Belvedere Resentello, ore 21

19 giovedi

FOCUS SHAKESPEARE

SONNETS ore 18.30

ROMEO e GIULIETTA ore 21.15

Giardino delle Suore dell’Orto

Musica e teatro, biglietto 5 e

20 venerdì

DRINKING AGAIN

Forte dell’Annunziata, ore 19

Cena e concerto a cura della Spes

CUME A L’È BONA A PISCIADELA

Chiostro Sant’Agostino, ore 21

Preparazione e degustazione De.Co.

Circolo della Castagnola

21 sabato

EUGENIO BENNATO

Forte dell’Annunziata, ore 21

Perinaldo Festival, ingresso libero

26 giovedi

NON SOLO LISCIO Massimo Della Bianca

Belvedere Resentello, ore 21

Orchestra da ballo

27 venerdì

BATTAGLIA DEI FIORI KIDS

Lungomare, ore 21

Sfilata dei carri infiorati a cura dell’Ente Battaglia di Fiori

AL CONFINE DEL CIELO

Osservazione astronomica

Forte dell’Annunziata, ore 21

a cura dell’Associazione Stellaria,

ingresso libero

28 sabato

OFFERTA del CERO e RADUNO della PERMISSIONE

Centro storico, ore 20

Sfilata in abiti storici a cura dell’Ente Agosto Medievale

ISTIGAZIONE ALLA BELLEZZA

Rassegna di teatro e musica*

GNU QUARTET

Forte dell’Annunziata, ore 21

a seguire:

LA PIÙ LUNGA ORA

con Vinicio Marchioni. Ricordi di Dino Campana

PERSONAGGI, STORIE E TRADIZIONI

Oratorio dei Neri, centro storico dalle 9 alle 18

Concorso ed esposizione fotografica

28 sabato e 29 domenica

CALCETTO 3 vs 3

Belvedere Resentello, dalle 17

Torneo della Polis V.T.S.

29 domenica

GIOCHI STORICI

Piazza Colletta, centro storico, ore 21

Disfida dei Sestieri a cura dell’Ente Agosto Medievale

30 lunedì

NON SOLO LISCIO, Cocozoo Trio

Belvedere Resentello, ore 21

Musiche da ballo

31 martedì

SAPORI ALLA MARINA

Marina San Giuseppe, dalle 19

Tavole mediterranee a cura di Confcommercio

E SE, IN UNA NOTTE QUALUNQUE…

Forte dell’Annunziata, ore 21

Teatro della Luna, biglietto 7 e

agosto

1 mercoledì

SAPORI ALLA MARINA

Marina San Giuseppe, dalle 19

Tavole mediterranee a cura di Confcommercio

2 giovedì

NOTTE DI MEDIESTATE

Centro storico, ore 20

Ambientazioni medievali ad opera dei Sestieri

Cucina, spettacoli e animazioni nei carrugi

3 venerdì

NOTTE DELLE PERSEIDI

Centro storico, ore 20

Rievocazioni in costume medievale

Cucina e spettacoli nelle piazzette

4 sabato

NOTTE DE LI MERCANTI

Centro storico, ore 20

Piatti tipici medievali, sfilate in abito storico

A LUDUM BALISTRAE

Piazza Colletta, centro storico, ore 21

Tiro con la balestra antica

Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia

5 domenica

DESBARATU

Centro città, dalle 8 alle 20

a cura di Confcommercio

PALIO MARINARO

Lungomare, ore 18

Regata tra gozzi per la contesa del Carbaso

DAL TRAMONTO ALL’ALBA

Ventimiglia Alta

5° edizione: musica e divertimento fino all’alba

Guest Star MODENA CITY RAMBLERS

6 lunedì

NOTTE DEL GUIDERDONE

Piazza Colletta, centro storico ore 20

Corteo dei Sestieri

Premiazioni dell’AGOSTO MEDIEVALE

FESTIVAL ORGANISTICO Internazionale

Cattedrale, centro storico, ore 21

Armonie sacre, associazione Rapallo Musica

ingresso libero

8 mercoledì

20 MIGLIA DI STREET DANCE

Piazza Colletta, centro storico, ore 21

Danza urbana

GIOVANI TALENTI

Latte, ore 21

Artisti in erba

9 giovedì

CORO POLIFONICO Città di Ventimiglia

Forte dell’Annunziata, ore 21

10 venerdì

AULULARIA di PLAUTO

Teatro Romano, ore 21

Lunaria Teatro, biglietto 15 e

11 sabato

ISTIGAZIONE ALLA BELLEZZA

Rassegna di teatro e musica*

PREZIOSA con Francesca Inaudi

Forte dell’Annunziata, ore 21

FESTINO di SAN ROMANO

Torri, ore 19

12 domenica

TEATRO IN CORNICE

Centro storico, ore 21

Spettacolo itinerante con il Teatro dell’Albero

13 lunedì

BANDA MUSICALE Città di Ventimiglia

Marina San Giuseppe, ore 21

14 martedì

LIGURIA delle ARTI

Teatro Romano, ore 21

Recital letterario, Centro Teatro Ipotesi, ingresso libero

in caso di maltempo, San Francesco

15 mercoledì

HOLI SUMMER FESTIVAL

Belvedere Resentello, ore 21

Festa dei colori e dj set

16 giovedì

VEDO NERO

Belvedere Resentello, ore 21

sulle note di Zucchero

17 venerdì

NON SOLO LISCIO, Cocozoo Trio

Belvedere Resentello, ore 21

Musiche da ballo

RE, REGINE E…

Palazzo Biancheri, centro storico ore 21

Teatro e musica del Circolo Reading & Drama

ingresso libero

18 sabato

MARUZZA MUSUMECI

Forte dell’Annunziata, ore 21

dal romanzo di Andrea Camilleri

a cura di Lunaria Teatro, biglietto 12 e

19 domenica

PINK FLOYD TRIBUTE BAND

Teatro Romano, ore 21

Concerto, biglietto 15 e

CORO POLIFONICO Città di Ventimiglia

San Secondo, ore 21

da lunedi 20 a venerdi 24

OLTRE IL MURO

Cinema all’aperto, ore 21

Muro del Bo, Nervia, Giardini, Latte, Trucco

a cura di Controtempo, ingresso libero

21 martedi

Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu

A ÇENA D’A LEVA

atto unico di Yvan Da Kordiu

U SCANGIAMENTU D’A SCIÀ BREGOGLIU

in due atti di Andrea Capano

San Secondo, ore 21

23 giovedì

NON SOLO LISCIO, Katia e Attilio

Belvedere Resentello, ore 21

Orchestra da ballo

CORO POLIFONICO Città di Ventimiglia

Latte, ore 21

25 sabato

PFM

CONCERTO dell’Estate

Belvedere Resentello, ore 21.30

Premiata Forneria Marconi,

ingresso libero

Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu

A ÇENA D’A LEVA

atto unico di Yvan Da Kordiu

U SCANGIAMENTU D’A SCIA’ BREGOGLIU

in due atti di Andrea Capano

Latte, ore 21

SERATA DANZANTE

San Secondo, ore 21

Comitato di Quartiere

26 domenica, San Secondo

Festa Patronale

CONSEGNA SAN SEGUNDIN D’ARGENTU

Ventimiglia Alta, San Francesco ore 10

BANDA MUSICALE Città di Ventimiglia

Belvedere Resentello, ore 21

FUOCHI D’ARTIFICIO in MUSICA

Lungomare e Marina, ore 22.30

Si consiglia la visione dalle spiagge

31 venerdì

DELL’AMORE LE PAROLE

Teatro Romano, ore 21

a cura di LIBER theatrum, biglietto 12 e Teatro in movimento e Concerti d’estate

luglio

7 sabato

“UnoNoveSeiOtto – Che anno!”

Spettacolo teatrale ore 21.30

LIBER theatrum – regia Diego Marangon

15 domenica

YOGA BEAT

Yoga per tutti a ritmo di musica ore 18 e 19.30

Acoustic Contrabass Live con Silvia Paonessa e Niccolò Bonavita

20 venerdì

L’Hanbury agli HANBURY

Cena al chiar di luna, musica Relatrio ore 20

28 sabato

APERIMILONGA AL CHIAR DI LUNA

Serata di tango con El Gato Tanguero ore 20

Aperitivo in musica “LaMilongata”

29 domenica

L’ALTROVE

Teatro itinerante ore 21.30

LIBER theatrum - regia Aldo Rapè e Diego Marangon

agosto

4 sabato

Angelica MURANTE TRIO

Concerto ore 21.30

Arie da operette – canzoni napoletane – brani per pianoforte a quattro mani

11 sabato

YOGA BEAT

Yoga per tutti a ritmo di musica ore 18 e 19.30

Electronic Deep House Live con Silvia Paonessa e Biox Prod

17 venerdì

OGGITANI TRIO

Concerto ore 21.30: viaggio nella musica del Mediterraneo

Sergio Caputo, Fabrizio Vinciguerra, Roberto Sciacca

settembre

8 sabato

“settantacidàtanto”

Teatro diffuso ore 21.15

LIBER theatrum & Gli Spiazziati

Regia Alessandro Bergallo e Diego Marangon

Eventi con ingresso a pagamento

INFO: 338 6273449, 0184 229507

liber.theatrum@gmail.com , www.libertheatrum.com

ISTIGAZIONE ALLA BELLEZZA 2018

II Edizione

Rassegna di teatro, musica e spettacolo a Ventimiglia

Forte dell’Annunziata

VENERDÌ 6 LUGLIO ore 21.15

MARIA AMELIA MONTI in “S’È FATTO TARDI MOLTO PRESTO”

con Edoardo Erba

pianoforte e voce Massimiliano Gagliardi

Maria Amelia Monti, attrice di grande popolarità, affiancata dalla voce narrante del noto drammaturgo Edoardo Erba, ci accompagna in un viaggio alla scoperta degli autori più interessanti della poesia contemporanea. Tra versi intensi ed antinconvenzionali, le musiche eseguite dal vivo dal maestro Massimiliano Gagliardi trovano spazio ideale: un dialogo tra note e letteratura che affronta il concetto di Tempo ai giorni nostri, e prende forma in un racconto ironico, coinvolgente e così inaspettatatamente vicino.

SABATO 28 LUGLIO ore 21.15

GNU QUARTET

Il quartetto di Stefano Cabrera, Roberto Izzo, Francesca Rapetti e Raffaele Rebaudengo, aprirà la serata con un concerto suggestivo che ripercorre il meglio di dodici anni di musica, colonne sonore, successi e celebri collaborazioni (F. De Gregori, G. Conte, L. Cherubini, etc..)

a seguire

VINICIO MARCHIONI in “LA PIÙ LUNGA ORA”

Ricordi di Dino Campana, poeta, pazzo

con Milena Mancini

composizioni e musiche dal vivo Ruben Rigillo

Un pazzo, un intellettuale, un viaggiatore: Dino Campana, con la sua unica opera I Canti Orfici, ha illuminato la letteratura europea del ‘900. Vinicio Marchioni (Romanzo Criminale e molti altre fiction e film) in uno spettacolo-concerto per voci e musica, racconta l’uomo prima che il poeta; attraverso i ricordi e gli incontri, ripercorre ciò che Campana ha vissuto in un manicomio per quattordici anni: scrivendo, esistendo e resistendo nella sua “più lunga” – ed ultima – “ora” di vita. Per scoprire, in fondo, che nulla può spegnere l’istinto alla poesia in ognuno di noi.

SABATO 11 AGOSTO ore 21.15

FRANCESCA INAUDI in “PREZIOSA”

prima nazionale

Attrice tra le più interessanti della scena italiana, Francesca Inaudi interpreta la protagonista fuori dagli schemi di questo testo tutto al femminile, che vedrà a Ventimiglia il suo debutto nazionale, una novità assoluta per le nostre programmazioni. Tra molti sorrisi e momenti di autentica umanità, Preziosa ripercorre le tappe fondamentali della sua storia, che travolgono la mente come un fiume in piena: tra buffi suicidi mancati, relazioni sgangherate, insicurezze e il coraggio che regala sempre nuove possibilità.

La città di confine ospiterà la compagnia negli ultimi giorni di allestimento dello spettacolo e, sono inoltre attesi, molti addetti ai lavori per la serata-evento.

BIGLIETTI

Intero: € 20,00

Abbonamento ai 3 spettacoli: € 40,00

PER INFO & PRENOTAZIONI

0184.554633 – istigazioneallabellezza@gmail.com

In caso di maltempo gli spettacoli si svolgeranno presso il Teatro Comunale.

Centro storico di Ventimiglia alta

GIOVEDÌ 19 LUGLIO - Giardino del monastero delle suore dell’orto

“FOCUS SHAKESPEARE”

“SONNETS” di e con Bettedavis Duo ore 18.30



Sonnets è uno spettacolo musicale che prende spunto dai testi originali dei sonetti di William Shakespeare, portato in scena da due giovani e talentuosi attori e interpreti italiani, Elisabetta Mazzullo e Davide Lorino. Il duo canta e suona le parole del poeta in un’atmosfera intima che, tra suoni acustici, chitarra, voce, oboe, e percussioni, accompagna gli ascoltatori in un concerto che è un viaggio dentro i propri ricordi.



“ROMEO E GIULIETTA” L’amore è saltimbanco ore 21.15

Soggetto originale e regia Marco Zoppello

con Anna De Franceschi, Michele Mori e Marco Zoppello

produzione Stivalaccio Teatro

È il 1574, in una Venezia in subbuglio: una coppia di saltimbanchi viene incaricata di rappresentare la più grande storia d’amore mai scritta: Romeo e Giulietta. Due ore di tempo per prepararsi ad andare in scena, ma soprattutto: dove trovare la Giulietta giusta, casta e pura? Portato in scena dall’applauditissima compagnia di Stivalaccio Teatro, lo spettacolo parte dalla famosa tragedia shakespeariana per riportarci alle atmosfere della Commedia dell’Arte. Dove a farla da padrone è l’arte della recitazione, dell’improvvisazione, della capacità di cogliere gli umori del pubblico per stupirlo in un percorso esilarante pieno di colpi di scena.

BIGLIETTO unico: € 5,00 (comprensivo di visita agli spazi e aperitivo)

MERCOLEDÌ 8 AGOSTO - Piazza Colletta ore 21.15

“20 MIGLIA DI STREET DANCE”

In una piazza del centro storico di Ventimiglia alta, caratterizzata dal suo vissuto medioevale, un incontro ricco di contrasti e suggestioni con le più attuali espressioni di danza urbana, importate dai movimenti creativi nati in ambito metropolitano.

NOD. NUOVA OFFICINA DELLA DANZA in collaborazione con Piemonte dal Vivo

Una proposta sperimentale a cura della scuola NOD di Silvana Ranaudo, realtà torinese che vanta collaborazioni con coreografi, insegnanti e danzatori di fama mondiale. Attraverso un percorso artistico di eccezionale livello, giovani artisti crescono e realizzano spettacoli in location non convenzionali.

L’architettura si arricchisce dell’elemento performativo e le creazioni si alimentano delle caratteristiche del luogo stesso, irrompendo in un luogo fisico ma anche mentale, creando nuovi immaginari per il pubblico e suscitando nuove sensibilità.

LÈVE UN PEU LES BRAS

Una proposta sperimentale che mixa gioco, movimenti atletici, coreografie: riferimenti all’hip hop, alle arti marziali, alla clownerie e alla danza contemporanea, si intersecano a sviluppare un racconto fisico e teatrale che vede protagonisti questi talentuosi ballerini francesi, in un dialogo non verbale fatto di gesti ed acrobatica.

SPETTACOLI AD INGRESSO GRATUITO

Organizzazione: Le Muse Novae