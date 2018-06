Ventimiglia, si avvicina l’appuntamento con “Simuve Village“

Ventimiglia. Si avvicina l’appuntamento di domenica 17 giugno organizzato dall’Ufficio Turismo del Comune di Ventimiglia. Sul Belvedere del Resentello alle 8 apre il “Simuve Village“ con un’intera giornata dedicata allo sport ed al benessere.

I negozi di bike “Cicli Action” e “Unbroken Style “ esporranno gli ultimi modelli di bike and e-bike con le ultimissime tecnologie. A corredo del Simuve ( Sistema Museale Ventimigliese) nello spazio “Show Bike & Tourist Biker“ si troveranno alcuni stand informativi sulle escursioni in Mountain bike che si possono fare in città dalle colline al mare sino ai percorsi nel basso cuneese con le guide turistiche “ Ale e Frank” – “Riviera dei Fiori Outdoor” , Conitours e Atl di Cuneo.

Alle 7.30 prima di tutti “ Oro Blu Tuffo in Pelagos” una nuotata collettiva nel Mediterraneo, davanti al Resentello. Alle 8.30 partenza del “Bike Tour“ una escursione in Mtb accompagnati da guide turistiche. Sul Belvedere musica e animazione , con un programma sport e relax curato dagli istruttori professionisti delle palestre cittadine “ Personal Trainer “ e “ Beat Box Crossfit” con corsi gratuiti e aperti a tutti.

MATTINO

ore 8.30 “PILATES” Art of Motion a cura della “Palestra Personal Trainer“con Jeannie Erici

ore 9.oo “ Yogaflex ” a cura della “Palestra Personal Trainer “ con Sebastien

ore 9.30 “ Pilates Barre ” a cura della “Palestra Personal Trainer “con Alessia Argirò

ore 10.30 “ Crossfit for 13 Circuiti ” a cura della Palestra Beat Box Crossfit

POMERIGGIO

Eventi a cura della Palestra Personal Trainer

ore 15.00 “ Tempo Energy “ con Laura Barone

ore 15.30 “ Macumba” con Laura Barone

ore 16.00 “ Kangoo Power con Laura Barone

ore 16.30 “ Spinning ” con Valentina Gallinella

ore 17.00 “ Animal Flow” con Gabriel Marciano

ore 17.30 “ Power Tone” con Federica Scarfone

ore 18.00 “ Body and Mind” con Silvia Gaziello