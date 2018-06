Ventimiglia, scuola Cavour nella Città Alta inagibile: individuata area dove costruire nuovo edificio

Ventimiglia. Qualcosa si muove in Comune per sopperire alla chiusura delle scuole elementari e medie “Cavour” di via Lascaris nella Città Alta. L’edificio che le ospita era stato dichiarato inagibile lo scorso marzo e in seguito sgomberato: “In attesa di eseguire gli interventi indispensabili per il suo utilizzo in normali condizioni di sicurezza” si legge in un’ordinanza del sindaco Enrico Ioculano. Gli studenti erano stati poi trasferiti in altri plessi scolastici.

Adesso però sembra che l’Amministrazione comunale voglia sopperire al disagio creatosi nella Città Alta a causa della chiusura delle scuole. E’ intenzione del Comune, infatti, costruire un altro edificio scolastico, sempre nel centro storico. Le zone individuate da una squadra di tecnici sono: area limitrofa a via Forte San Paolo, Area giardino Suore dell’Orto, adiacenze asilo Regina Margherita e area Piazza Costituente ex ACI.

Tra tutte, la Giunta comunale , ha scelto l’area giardino Suore dell’Orto, adiacenze asilo Regina Margherita.