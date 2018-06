Ventimiglia, rondone incastrato in una grondaia salvato dai vigili del fuoco

Ventimiglia. Disavventura a lieto fine, per un rondone, oggi pomeriggio in una palazzina di corso Genova.

Il volatile, non si sa come, è rimasto incastrato in una grondaia all’ultimo piano dell’edifico. Grazie all’intervento dei vigili del fuoco del locale distaccamento, alla fine la bestiola è stata liberata ed ha potuto riprendere a volare.

Anche a Imperia, sempre nel pomeriggio, gli uomini del 115 sono intervenuti, nella zona della Rabina, per recuperare una biscia d’acqua che qualche passante aveva scambiato per una vipera.