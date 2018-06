Ventimiglia, presentato il calendario estivo “Venti-d’estate”: ecco tutti gli appuntamenti

Ventimiglia. Musica, sapori, tradizioni, teatro, sport. Giardini Hanbury, Forte dell’Annunziata, centro storico, frazioni e centro città i luoghi protagonisti. Questa è una stagione per tutti che presenta un’offerta estremamente ampia, dai grandi nomi in concerto della Premiata Forneria Marconi a Eugenio Bennato ai Modena City Ramblers al cinema all’aperto nei borghi, dalla rassegna teatrale “Istigazione alla Bellezza” all’agosto medievale. Notte bianca e Dal tramonto all’alba gli eventi clou, ma abbiamo davvero eventi per tutti i gusti e tutte le età. La novità enogastronomica “I Sapori della Marina” e gli eventi sportivi tra calcio, basket, yoga. Non vi resta che leggerli tutti e appuntarli nell’agenda.

“È stata una particolare soddisfazione chiudere il calendario a fine maggio – comunica il sindaco Enrico Ioculano – per poter dare la possibilità a residenti e turisti di organizzare l’estate senza perdere i propri appuntamenti preferiti.

Merito di un bel lavoro di squadra con tutte le associazioni e gli organizzatori e in particolar modo degli uffici e di Riccardo Caboni!

La brochure cartacea, con la bellissima grafica di Simona Alborno, arriverà la settimana prossima.

Siete tutti invitati a partecipare e diffondere il più possibile il calendario, volano di turismo che farà di Ventimiglia non solo una meta apprezzata per il suo meraviglioso patrimonio naturalistico e culturale ma anche per le variegate e coinvolgenti manifestazioni che ospiterà”.

tutti i giovedì di giugno

YOGA AL FORTE

Terrazza Forte dell’Annunziata ore 19

a cura della Scuola Yoga Pramiti, ingresso libero

24 domenica

Le Domeniche agli HANBURY

Navetta gratuita, ingresso libero per residenti

30 sabato

FESTINO ALLA MARINA

Marina San Giuseppe, dalle 19

a cura del sestiere Marina

NOTTE BIANCA

Centro città, dalle 20

Musica e shopping, a cura di Confcommercio

luglio

tutti i giovedì di luglio

YOGA AL FORTE

Terrazza Forte dell’Annunziata ore 19

a cura della Scuola Yoga Pramiti, ingresso libero

1 domenica

REGATA TROFEO ENZO

Marina San Giuseppe, ore 18

Sfida tra gozzi liguri

FESTINO ALLA MARINA

Marina San Giuseppe, dalle 19

a cura del sestiere Marina

6 venerdì

ISTIGAZIONE ALLA BELLEZZA

Rassegna di teatro e musica*

S’È FATTO TARDI MOLTO PRESTO con Maria Amelia Monti

Forte dell’Annunziata, ore 21

7 sabato

MOSTRA DI PITTURA E SCULTURA

Palazzo Biancheri Galleani, centro storico

Arte contemporanea dal 7 al 29 luglio dalle 14 alle 19

a cura della Fondazione Giuseppe Biancheri

8 domenica

DOMENICA INSIEME

Shopping in centro città, dalle 8 alle 20

a cura di Confesercenti

11 mercoledì

INCONTRI

Concerto con Paola Melato e Armando Corsi

Forte dell’Annunziata, ore 21

ingresso libero

12 giovedì

ORCHESTRA FILARMONICA GIOVANILE

Città di Ventimiglia

Belvedere Resentello, ore 21

13 venerdì

EMERGENZE

Forte dell’Annunziata, dalle 9

Performance artistica a cura di Lasciadire

14 sabato

CENA IN BIANCO

Forte dell’Annunziata, ore 19

a cura del Comitato Pro Centro Storico

ingresso libero su prenotazione

14 sabato /15 domenica

STREET BASKET 2

Belvedere Resentello, dalle 18 alle 24

Torneo a cura dello Sport Club Ventimiglia Basket

17 martedì

BANDA MUSICALE Città di Ventimiglia

Belvedere Resentello, ore 21

19 giovedi

FOCUS SHAKESPEARE

SONNETS ore 18.30

ROMEO e GIULIETTA ore 21.15

Giardino delle Suore dell’Orto

Musica e teatro, biglietto 5 e

20 venerdì

DRINKING AGAIN

Forte dell’Annunziata, ore 19

Cena e concerto a cura della Spes

CUME A L’È BONA A PISCIADELA

Chiostro Sant’Agostino, ore 21

Preparazione e degustazione De.Co.

Circolo della Castagnola

21 sabato

EUGENIO BENNATO

Forte dell’Annunziata, ore 21

Perinaldo Festival, ingresso libero

26 giovedi

NON SOLO LISCIO Massimo Della Bianca

Belvedere Resentello, ore 21

Orchestra da ballo

27 venerdì

BATTAGLIA DEI FIORI KIDS

Lungomare, ore 21

Sfilata dei carri infiorati a cura dell’Ente Battaglia di Fiori

AL CONFINE DEL CIELO

Osservazione astronomica

Forte dell’Annunziata, ore 21

a cura dell’Associazione Stellaria,

ingresso libero

28 sabato

OFFERTA del CERO e RADUNO della PERMISSIONE

Centro storico, ore 20

Sfilata in abiti storici a cura dell’Ente Agosto Medievale

ISTIGAZIONE ALLA BELLEZZA

Rassegna di teatro e musica*

GNU QUARTET

Forte dell’Annunziata, ore 21

a seguire:

LA PIÙ LUNGA ORA

con Vinicio Marchioni. Ricordi di Dino Campana

PERSONAGGI, STORIE E TRADIZIONI

Oratorio dei Neri, centro storico dalle 9 alle 18

Concorso ed esposizione fotografica

28 sabato e 29 domenica

CALCETTO 3 vs 3

Belvedere Resentello, dalle 17

Torneo della Polis V.T.S.

29 domenica

GIOCHI STORICI

Piazza Colletta, centro storico, ore 21

Disfida dei Sestieri a cura dell’Ente Agosto Medievale

30 lunedì

NON SOLO LISCIO, Cocozoo Trio

Belvedere Resentello, ore 21

Musiche da ballo

31 martedì

SAPORI ALLA MARINA

Marina San Giuseppe, dalle 19

Tavole mediterranee a cura di Confcommercio

E SE, IN UNA NOTTE QUALUNQUE…

Forte dell’Annunziata, ore 21

Teatro della Luna, biglietto 7 e

agosto

1 mercoledì

SAPORI ALLA MARINA

Marina San Giuseppe, dalle 19

Tavole mediterranee a cura di Confcommercio

2 giovedì

NOTTE DI MEDIESTATE

Centro storico, ore 20

Ambientazioni medievali ad opera dei Sestieri

Cucina, spettacoli e animazioni nei carrugi

3 venerdì

NOTTE DELLE PERSEIDI

Centro storico, ore 20

Rievocazioni in costume medievale

Cucina e spettacoli nelle piazzette

4 sabato

NOTTE DE LI MERCANTI

Centro storico, ore 20

Piatti tipici medievali, sfilate in abito storico

A LUDUM BALISTRAE

Piazza Colletta, centro storico, ore 21

Tiro con la balestra antica

Compagnia Balestrieri Città di Ventimiglia

5 domenica

DESBARATU

Centro città, dalle 8 alle 20

a cura di Confcommercio

PALIO MARINARO

Lungomare, ore 18

Regata tra gozzi per la contesa del Carbaso

DAL TRAMONTO ALL’ALBA

Ventimiglia Alta

5° edizione: musica e divertimento fino all’alba

Guest Star MODENA CITY RAMBLERS

6 lunedì

NOTTE DEL GUIDERDONE

Piazza Colletta, centro storico ore 20

Corteo dei Sestieri

Premiazioni dell’AGOSTO MEDIEVALE

FESTIVAL ORGANISTICO Internazionale

Cattedrale, centro storico, ore 21

Armonie sacre, associazione Rapallo Musica

ingresso libero

8 mercoledì

20 MIGLIA DI STREET DANCE

Piazza Colletta, centro storico, ore 21

Danza urbana

GIOVANI TALENTI

Latte, ore 21

Artisti in erba

9 giovedì

CORO POLIFONICO Città di Ventimiglia

Forte dell’Annunziata, ore 21

10 venerdì

AULULARIA di PLAUTO

Teatro Romano, ore 21

Lunaria Teatro, biglietto 15 e

11 sabato

ISTIGAZIONE ALLA BELLEZZA

Rassegna di teatro e musica*

PREZIOSA con Francesca Inaudi

Forte dell’Annunziata, ore 21

FESTINO di SAN ROMANO

Torri, ore 19

12 domenica

TEATRO IN CORNICE

Centro storico, ore 21

Spettacolo itinerante con il Teatro dell’Albero

13 lunedì

BANDA MUSICALE Città di Ventimiglia

Marina San Giuseppe, ore 21

14 martedì

LIGURIA delle ARTI

Teatro Romano, ore 21

Recital letterario, Centro Teatro Ipotesi, ingresso libero

in caso di maltempo, San Francesco

15 mercoledì

HOLI SUMMER FESTIVAL

Belvedere Resentello, ore 21

Festa dei colori e dj set

16 giovedì

VEDO NERO

Belvedere Resentello, ore 21

sulle note di Zucchero

17 venerdì

NON SOLO LISCIO, Cocozoo Trio

Belvedere Resentello, ore 21

Musiche da ballo

RE, REGINE E…

Palazzo Biancheri, centro storico ore 21

Teatro e musica del Circolo Reading & Drama

ingresso libero

18 sabato

MARUZZA MUSUMECI

Forte dell’Annunziata, ore 21

dal romanzo di Andrea Camilleri

a cura di Lunaria Teatro, biglietto 12 e

19 domenica

PINK FLOYD TRIBUTE BAND

Teatro Romano, ore 21

Concerto, biglietto 15 e

CORO POLIFONICO Città di Ventimiglia

San Secondo, ore 21

da lunedi 20 a venerdi 24

OLTRE IL MURO

Cinema all’aperto, ore 21

Muro del Bo, Nervia, Giardini, Latte, Trucco

a cura di Controtempo, ingresso libero

21 martedi

Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu

A ÇENA D’A LEVA

atto unico di Yvan Da Kordiu

U SCANGIAMENTU D’A SCIÀ BREGOGLIU

in due atti di Andrea Capano

San Secondo, ore 21

23 giovedì

NON SOLO LISCIO, Katia e Attilio

Belvedere Resentello, ore 21

Orchestra da ballo

CORO POLIFONICO Città di Ventimiglia

Latte, ore 21

25 sabato

PFM

CONCERTO dell’Estate

Belvedere Resentello, ore 21.30

Premiata Forneria Marconi,

ingresso libero

Cumpagnia d’u Teatru Ventemigliusu

A ÇENA D’A LEVA

atto unico di Yvan Da Kordiu

U SCANGIAMENTU D’A SCIA’ BREGOGLIU

in due atti di Andrea Capano

Latte, ore 21

SERATA DANZANTE

San Secondo, ore 21

Comitato di Quartiere

26 domenica, San Secondo

Festa Patronale

CONSEGNA SAN SEGUNDIN D’ARGENTU Ventimiglia Alta, San Francesco ore 10

BANDA MUSICALE Città di Ventimiglia

Belvedere Resentello, ore 21

FUOCHI D’ARTIFICIO in MUSICA

Lungomare e Marina, ore 22.30

Si consiglia la visione dalle spiagge

31 venerdì

DELL’AMORE LE PAROLE

Teatro Romano, ore 21

a cura di LIBER theatrum, biglietto 12 e

*ISTIGAZIONE ALLA BELLEZZA – rassegna di teatro e musica:

A cura di Le Muse Novae, info 0184.544633

istigazioneallabellezza@gmail.com

biglietto 20 e, abbonamento 3 spettacoli 40 e

in caso di maltempo: Teatro Comunale

4° di copertina

Città di Ventimiglia

Info:

Ufficio Manifestazioni tel. 0184.6183225

eventi@comune.ventimiglia.it

Uffici turistici:

Lungo Roja, tel 0184.1928309

Biblioteca Ventimiglia Alta, tel 0184.351209

infopoint@comune.ventimiglia.it

HanburycheSPETTACOLO!

Teatro in movimento e Concerti d’estate

luglio

7 sabato

“UnoNoveSeiOtto – Che anno!”

Spettacolo teatrale ore 21.30

LIBER theatrum – regia Diego Marangon

15 domenica

YOGA BEAT

Yoga per tutti a ritmo di musica ore 18 e 19.30

Acoustic Contrabass Live con Silvia Paonessa e Niccolò Bonavita

20 venerdì

L’Hanbury agli HANBURY

Cena al chiar di luna, musica Relatrio ore 20

28 sabato

APERIMILONGA AL CHIAR DI LUNA

Serata di tango con El Gato Tanguero ore 20

Aperitivo in musica “LaMilongata”

29 domenica

L’ALTROVE

Teatro itinerante ore 21.30

LIBER theatrum – regia Aldo Rapè e Diego Marangon

agosto

4 sabato

Angelica MURANTE TRIO

Concerto ore 21.30

Arie da operette – canzoni napoletane – brani per pianoforte a quattro mani

11 sabato

YOGA BEAT

Yoga per tutti a ritmo di musica ore 18 e 19.30

Electronic Deep House Live con Silvia Paonessa e Biox Prod

17 venerdì

OGGITANI TRIO

Concerto ore 21.30: viaggio nella musica del Mediterraneo

Sergio Caputo, Fabrizio Vinciguerra, Roberto Sciacca

settembre

8 sabato

“settantacidàtanto”

Teatro diffuso ore 21.15

LIBER theatrum & Gli Spiazziati

Regia Alessandro Bergallo e Diego Marangon

Eventi con ingresso a pagamento

INFO: 338 6273449, 0184 229507

liber.theatrum@gmail.com , www.libertheatrum.com