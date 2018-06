Ventimiglia, nella Sala Consiliare del Comune va in scena l’Assemblea congressuale dello SPI

Ventimiglia. Assemblea congressuale del Sindacato Pensionati Italiani (SPI). Si è svolta nella Sala Consiliare del Comune di Ventimiglia, nel pomeriggio di giovedì 28 giugno, l’Assemblea congressuale dello SPI (Sindacato

Pensionati Italiani CGIL) in pratica, una delle 16 assemblee organizzate in Riviera in vista del 18° Congresso Sindacale.

La mozione n° 1 (prima firmataria Susanna Camusso) è stata illustrata dal segretario provinciale Enrico Torelli, la mozione n°2 ( prima firmataria Eliana Como) è stata letta ai presenti da Ciro Galasso (Federconsumatori); non sono mancate alcune domande e osservazioni, con le risposte conseguenti.

Il saluto di benvenuto e di buon lavoro è arrivato dal sindaco Enrico Ioculano che ricevuto una copia (arretrata) della rivista mensile “LIBERETA”, ricca di spunti interessanti e aggiornamenti per un invecchiamento “attivo”; coloro che desiderano ricevere a casa la pubblicazione possono effettuare il versamento di 12 euro sul c/c postale n° 23020001 intestato a Liberetà.

(Foto C. Galasso)