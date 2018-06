l'incidente

Ventimiglia, moto contro furgone in galleria: ferito 57enne foto

Ventimiglia. Incidente stradale intorno alle 07:45 in corso Europa. Secondo una prima ricostruzione una moto si è scontrata con un furgone nella galleria Dogana. E’ rimasto ferito un uomo di 57 (P.B. di Ventimiglia). A soccorrerlo sono stati i militi della Croce Verde Intemelia insieme all’automedica e i carabinieri. E’ stato medicato e immobilizzato sul posto, per poi essere trasportato in codice giallo in ospedale a Bordighera.