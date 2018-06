Ventimiglia, migrante salvato da vvf, sapeur pompier e Polfrontiera

Ventimiglia. Disavventura a lieto fine per un un migrante. L’uomo, un ciadiano (A. H. I. le iniziali), si trovava nei giorni scorsi in stato di pericolo sul costone della montagna in località Ponte San Luigi.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polfrontiera che hanno dato manforte a i vigili del fuoco e ai sapeur pompier durante le delicate manovre del salvataggio.