Ventimiglia, la replica dell’onorevole Di Muro al consigliere comunale Carlo Iachino

Ventimiglia. L’onorevole Di Muro replica all’articolo del Consigliere Iachino: “Ringrazio il Consigliere comunale di Ventimiglia dott. Carlo Iachino per avere richiamato pubblicamente l’attenzione su un tema di fondamentale importanza per l’estremo ponente ligure: la mobilità e la logistica.

Raccolgo l’appello, peraltro doveroso per un deputato del territorio, di sensibilizzare il nuovo Governo sulle esigenze di sviluppo infrastrutturale per il comprensorio intemelio e la provincia di Imperia, restando a disposizione del Consigliere e delle amministrazioni comunali per approfondire nel dettaglio lo stato di avanzamento delle singole opere.”