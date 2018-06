Ventimiglia, “LIBER theatrum” mette in scena “Il Viaggio”

Ventimiglia. Anche “LIBER theatrum” presente e protagonista degli “eventi off” organizzati per la “Venere degli stracci” alle Gianchette.

Sabato 2 giugno alle 19, infatti, il gruppo teatrale ventimigliese metterà in scena un estratto dello spettacolo “Il Viaggio” regia di Diego Marangon espressamente dedicato alla vicenda dei migranti “di ieri e di oggi”.

Un lavoro corale per costringerci una volta di più a riflettere e meditare, in maniera poetica e lirica, grazie alle parole di Erri De Luca, ma anche ascoltando quelle scritte dai tanti migranti che hanno cercato di attraversare innanzitutto il Mediterraneo, sulla più grande tragedia umana ed emergenza umanitaria dei nostri giorni.

Il viaggio di chi cerca scampo: dalla guerra, dalla violenza, dalla fame, dalla mancanza di lavoro e soprattutto di speranza per un domani possibile per se e i propri figli, oggi come un tempo per gli Italiani.

La mostra -installazione “La bellezza alle Gianchette – la Venere degli Stracci ” sarà aperta fino al 20 giugno, dal venerdì alla domenica, tra le 10 e le 20.

L’evento è curato da: Caritas diocesana di Ventimiglia-Sanremo e Ventimiglia CONfine solidale. In collaborazione con: Cittadellarte Fondazione Pistoletto, Dipartimento Educazione Castello di Rivoli Museo d’Arte Contemporanea, Associazione Pigna Mon Amour di Sanremo e spazio5 Bolzano.

Info su: 3386273449 – liber.theatrum@gmail.com – www.libertheatrum.com