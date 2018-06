Ventimiglia, l’amministrazione incontra il comitato di quartiere zona S.Nicola

Ventimiglia. Il Comitato di quartiere zona S.Nicola (via Roma nuova e dintorni) a Ventimiglia è stato convocato per le 18,15 di venerdì 15 giugno presso la sala riunioni della Croce Rossa di via Dante.

Assieme al rinnovo del Consiglio Direttivo verranno trattati argomenti vari: pulizia, decoro e sicurezza

dei luoghi del quartiere. I residenti sono cordialmente invitati.