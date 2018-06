Ventimiglia. Le classi 4^ A e B della scuola primaria di Roverino, dell’Istituto Comprensivo Cavour diretto dalla dottoressa Antonella Costanza, sono state protagoniste di due giorni intensi di arte e cultura a Torino: i giorni 29 e 30 maggio gli alunni, accompagnati dalle insegnanti, hanno visitato il Maca (Museo A come Ambiente), il museo egizio, il Pav (Parco Arte Vivente) e la Gam (Galleria civica di arte moderna e contemporanea).

In ogni struttura hanno potuto ascoltare esperti che li hanno coinvolti con argomentazioni interessanti relative alle scelte didattiche effettuate dai docenti durante l’anno e hanno potuto partecipare a laboratori scientifici, storici e artistici, diventando attori di percorsi motivanti e coinvolgenti che hanno permesso loro di approfondire tematiche già trattate ed avvicinarsi al mondo dell’arte moderna e contemporanea spesso strettamente collegata all’ambiente.

I bambini hanno anche percorso le vie della città, scoprendo siti monumentali e storici su cui si erano precedentemente documentati. I due giorni si sono dimostrati molto proficui ai fini didattici e ancor più al fine della socializzazione e della convivenza in quanto gli alunni hanno vissuto in stretta relazione mettendo in gioco molteplici competenze, dimostrando interesse, entusiasmo e comportamenti responsabili e consapevoli.