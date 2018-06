Ventimiglia, incontro Di Muro – Ioculano: sul tavolo la questione migranti

Ventimiglia. La politica calata nella vita quotidiana della città di frontiera fa accorciare le distanze della campagna elettorale e mette seduti allo stesso tavolo Lega e Partito Democratico.

Questa mattina si è tenuto infatti un primo incontro in Comune tra il sindaco Enrico Ioculano e il deputato ventimigliese Flavio Di Muro. Il confronto si è incentrato su come affrontare al meglio l’arrivo del periodo estivo in ottica migranti.

“Abbiamo parlato della situazione attuale dei flussi migratori” – spiega il primo cittadino. “Di Muro sta preparando un dossier da consegnare nelle mani del Ministro dell’Interno”.

“Dal mio canto ho segnalato che nel centro Cri del Parco Roja abbiamo molti meno numeri rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso”.

Il ministro Salvini vuole chiudere i centri d’accoglienza, lei cosa ne pensa? “Rimango dell’idea che finché ci saranno dei flussi in arrivo e la Francia continuerà a tenere chiuse le frontiere, sia necessario mantenere un campo di prima accoglienza per non avere persone che girovagano in strada. Attendiamo che ci dicano come fare altrimenti”.”

“Questo è il primo di una serie di incontri che intendo portare avanti in vista dell’arrivo del Ministro Salvini, il quale mi ha incaricato di preparare un dossier sulla città di confine”, commenta l’Onorevole Di Muro.

“Lunedì vedrò il prefetto, poi il questore e vorrei ascoltare anche comitati e gli operatori della Croce Rossa”.

“Da mio punto di vista – continua Di Muro – ci vuole impegno massimo per garantire che a Ventimiglia siano ridotti al minimo fenomeni quali l’accattonaggio (vedi piazza della stazione) e l’incuria. Il governo sta facendo un ottimo lavoro a livello internazionale, sopratutto nei rapporti con la Francia, per risolvere la questione dei flussi”.