Ventimiglia, il titolare del Cordon Bleu in gravissime condizioni al Santa Corona

Ventimiglia. E’ ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure Claudio Piana, titolare del bar Cordon Bleu: noto locale situato in via Roma, angolo con via Ruffini. L’uomo è stato colto da un’ischemia cerebrale venerdì sera, mentre chiudeva il bar.

Ieri è stato operato ed ora è sotto osservazione dei medici. Il giovane, in questi ultimi anni aveva già perso la madre Iolanda e il padre Sergio.