Ventimiglia, il ristorante giapponese Fujiyama spegne 10 candeline

Ventimiglia. Pronto a spegnere il traguardo delle dieci candeline, il ristorante giapponese Fujiyama è ormai diventato un punto di riferimento per tutti quegli amanti della cucina orientale, in particolare giapponese.

Nel centro di Ventimiglia, in via Bligny al numero 3, a pochi passi dall’area in cui si svolge il celebre mercato ambulante del venerdì e dalle spiagge, il Fujiyama saprà deliziarvi con i suoi piatti a base di sushi e teppanyaki. Il tutto a prezzi vantaggiosi, infatti a pranzo vige la formula “Buffet” a 10 € a persona dal lunedì alla domenica, mentre tutte le sere 25 € a persona tutto a volontà compreso pure il gelato. Dalla zuppa di miso, passando per i ravioli di carne, riso teriyaki, ramen con frutti di mare in brodo, futomaki, ossomaki e tanto altro ancora, deliziosi piatti per la gioia degli occhi e del palato, le cui materie prime utilizzate sono di ottima qualità.

Il titolare Ivan coadiuvato dal suo staff, giovane e dinamico, saprà come farvi sentire a casa, coccolando con gentilezza il cliente in questo piccolo ma accogliente angolo in cui degustare i buoni sapori d’oriente. Infine è possibile il servizio d’asporto, per mangiare sushi e teppanyaki comodamente anche a casa.