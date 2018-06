Ventimiglia. Ancora una domenica insieme all’insegna del buonumore al nido d’infanzia “Il Girasole” di Roverino, gestito dalla cooperativa sociale Jobel.

Ieri, domenica 10 giugno, si è svolta infatti la “Festa della famiglia“, un’occasione di conoscenza e condivisione di piatti e culture diverse. Anche quest’anno i genitori e le educatrici hanno preparato piatti tipici delle proprie regioni e paesi di appartenenza, un modo per riscoprire sapori e tradizioni antichi e per sottolineare nuovamente l’importanza che il nostro nido ha sempre riservato al tema dell’intercultura e dell’integrazione delle famiglie straniere, considerate come punto di forza e arricchimento.

Tra musica e balli, i protagonisti ancora una volta i piccoli ospiti del nido che, accompagnati da mamma, papà, sorelle, fratelli e nonni, hanno abbellito uno dei tanti alberi presenti nel maestoso giardino, con nastri di raso colorato, per lasciare un ricordo tangibile di questa bellissima domenica trascorsa insieme.

Lo staff educativo ringrazia le famiglie per la loro calorosa partecipazione e per aver condiviso questo momento di scambio, convivialità, e interazione.