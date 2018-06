Ventimiglia, Iachino: “Di Muro sottoponga al Ministro Toninelli la necessità di un intervento per la mobilità in zona”

Ventimiglia. Carlo Iachino, consigliere comunale di Progetto Ventimiglia, rilascia alcune dichiarazioni in merito all’operato dell’onorevole Flavio Di Muro:

“L’On. Di Muro dà segni di buona volontà ed è un bene. Sarebbe dunque ottimo se, oltre a sottoporre al Ministro degli Interni Matteo Salvini la questione emergenziale dei flussi migratori, sottoponesse a quello delle Infrastrutture Danilo Toninelli la necessità di un interevento ormai improcrastinabile per la mobilità in zona, a cominciare dalla strada di scorrimento a monte della ferrovia.

Questo considerato che il Ministro stesso ha garantito un ripensamento generale del piano delle opere anche in vista di una loro diffusione sul territorio. Se poi questa fosse anche l’occasione di un ripensamento dell’accordo per il Parco Roja non sarebbe di per sé un male”.