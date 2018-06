Ventimiglia, il 30 giugno arriva la Notte Bianca: tutti i divieti

Ventimiglia. Mancano poche ore alla “Notte Bianca”: la serata di musica, divertimento e shopping organizzata da Confcommercio, con il patrocinio del Comune, e in programma sabato 30 giugno.

Il centro cittadino si trasformerà in una grande isola pedonale, dove si esibiranno diverse band locali. Di seguito tutti i divieti da rispettare per evitare sanzioni:

– In via della Repubblica (tratto compreso tra uscita parcheggio e via Roma) dalle ore 07.00 di sabato 30 giugno 2018 alle ore 03.00 di domenica 01 luglio 2018, è vietata la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli;

– In via della Repubblica (tratto compreso tra uscita parcheggio e via Roma) dalle ore 14.00 di sabato 30 giugno 2018 alle ore 03.00 di domenica 01 luglio 2018, è vietato il transito a tutti i veicoli;

- In via Cavour (tratto compreso tra via della Repubblica e via Chiappori) dalle ore 18.00 di sabato 30 giugno 2018 alle ore 02.00 di domenica 01 luglio 2018, è vietato il transito e la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli;

– In via Ruffini (tratto compreso tra via Roma e via Cavour) dalle ore 18.00 di sabato 30 giugno 2018 alle ore 02.00 di domenica 01 luglio 2018, è vietato il transito e la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli;

- In via Matteotti dalle ore 18.00 di sabato 30 giugno 2018 alle ore 03.00 di domenica 01 luglio 2018, è vietato il transito e la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli;

- In via Mazzini (tratto compreso tra via Cavour e via Sottoconvento ) dalle ore 18.00 di sabato 30 giugno 2018 alle ore 03.00 di domenica 01 luglio 2018, è vietato il transito e la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli;

- In via Roma (tratto compreso tra via Ruffini e via della Repubblica ) dalle ore 20.00 di sabato 30 giugno 2018 alle ore 03.00 di domenica 01 luglio 2018, è vietato il transito e la sosta con rimozione forzata a tutti i veicoli.

Per garantire la sicurezza:

- Su tutta l’area interessata dalla manifestazione tutti gli accessi carrai dovranno essere interdetti al transito con l’apposizione di transenne di ferro con allegata ordinanza a chiusura degli stessi;

– Personale incaricato della Confcommercio dovrà garantire in ossequio alle predisposizioni delle misure di sicurezza in occasioni degli eventi come previsto dalla circolare del 23.05.2017 e 07.06.2017 del Dipartimento della Pubblica Sicurezza con la chiusura agli accessi con mezzo d’opera o di grande dimensione con la presenza dell’autista a bordo in via Cavour all’altezza dell’intersezione con via Chiappori; con mezzi di media dimensione con la presenza degli autisti a bordo in via Roma all’altezza dell’intersezione con via Ruffini e in via Roma all’altezza dell’intersezione con via della Repubblica e posizionamento di barriere jersey monitorate da operatore, in via Cavour all’altezza dell’intersezione con via della Repubblica, via Mazzini all’altezza dell’intersezione con via Sottoconvento, via Ruffini all’altezza dell’intersezione con via Roma (lato monte), via Matteotti all’altezza dell’intersezione con via Roma, via Matteotti all’altezza dell’intersezione con via Vittorio Veneto, via della Repubblica all’altezza dell’intersezione con via Roma e via della Repubblica all’altezza uscita parcheggio di piazza della Libertà.