Ventimiglia. Circa 700 persone hanno preso parte ieri ai festeggiamenti per il 69esimo anniversario dalla fondazione della Croce Verde Intemelia. Una grande festa, quella organizzata ai giardini pubblici Tommaso Reggio, dove è stata inaugurata una nuova ambulanza donata dalla famiglia Ferrari alla presenza dell’onorevole Flavio Di Muro, della vicepresidente della Regione Liguria Sonia Viale, dell’assessore regionale Marco Scajola e del sindaco Enrico Ioculano.

Una festa iniziata la mattina, con gazebo e un’ambulanza attrezzata con pupazzi per far sì che i bambini potessero cimentarsi a diventare soccorritori. Al contempo, circa 70 bambini hanno costruito ognuno il proprio aquilone e alle 11, sul piazzale della foce del fiume, gli aquiloni sono stati fatti volare. Durante il giorno si sono esibiti inoltre diversi gruppi musicali della zona.

Il momento clou è stato alle 16 con l’inaugurazione del nuovo mezzo (un Renault Traffic) donato alla Croce Verde dalla famiglia Ferrari. Alla cerimonia erano presenti alcuni membri della famiglia a cui sono state consegnate delle targhe ricordo e mazzi di fiori.

I ringraziamenti: “La Croce Verde Intemelia ringrazia in primis tutti i volontari per l’impegno che giorno e notte ci mettono nello svolgere i servizi e aiutare il prossimo, si ringrazia i dipendenti i donatori di sangue e tutti quelli che sono vicini alla nostra grande famiglia. Si ringraziano le consorelle intervenute: Croce rossa di Ventimiglia, Croce Rossa di Santo Stefano Villareggia, Croce Bianca di Dego, Croce Bianca di Imperia, Croce Azzurra di Vallecrosia, Croce Rosa Rivarolese, Croce Bianca di Laigueglia, Croce Verde di Arma. Grazie anche a Pasticceria Cora, Sanremonews, La Riviera, Riviera24, Stampa, Secolo, Mario del sestiere burgu, Orion, ristorante La Pergola, gruppo musici e sbandieratori città di Ventimiglia, Gruppo fitness di Ambra Gallinella, radio Intemelia, la Voce Intemelia, Devid Fiori, la Protezione civile di Ventimiglia, Anget, Alpini, Matteo Morabito per gli aquiloni, il sestiere burgu, Eurodrink di Maccario, SPES, Oleificio Gazziello, Panetteria Mondino, il comune di Ventimiglia e tutti gli uffici, il comando vigili urbani, il commissariato di Ventimiglia, la compagnia dei carabinieri di Ventimiglia, la guardia di finanza di Ventimiglia, i vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia, la Siae, Mail boxes etc, Panetteria Sant’Antonio. Ci scusiamo se eventualmente c’è sfuggito qualcuno”.

Foto di Marco Maiolino