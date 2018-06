Ventimiglia, forse un disperso alla Mortola: vigili del fuoco perlustrano la zona

Ventimiglia. Una flebile richiesta di aiuto, udita da alcuni residenti, ha fatto scattare la macchina dei soccorsi in località La Mortola. I vigili del fuoco del distaccamento di Ventimiglia e quelli del nucleo Saf (speleo alpino fluviale), allertati dalla polizia, dalle 6,30 di stamane stanno perlustrando la zona alla ricerca di una persona, forse un migrante, che potrebbe trovarsi in difficoltà. Al momento, però, non è stato trovato nessuno.

In mattinata si alzerà in volo l’elicottero Drago del 115 per unirsi alle ricerche, rese difficili dalla zona particolarmente impervia e ricca di vegetazione.