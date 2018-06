calcio

Ventimiglia, è cominciato il camp estivo targato Real Madrid al Morel foto

Ventimiglia. Non solo ottimi materiali tradizionali (divise, palloni, ecc.), in campo anche molte attrezzature elettroniche usate negli allenamenti di serie A come telecamere e cinture gps per monitorare i movimenti dei calciatori. È cominciato così, al Morel, il camp estivo targato Real Madrid. Un’iniziativa – varata con la collaborazione del Ventimiglia Calcio – il cui successo è già decretato dai numeri: 66 iscritti (classi 2003-2012) provenienti da tutte le parti della provincia di Imperia. A spiegare il “verbo” calcistico dei Blancos quattro istruttori, tutti “laureati” dal club di Madrid e coordinati dall’ex centravanti Marco Bracco. Dai ragazzi – divisi in quattro gruppi secondo l’età – un impegno che raramente si riscontra tra i banchi di scuola.