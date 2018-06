Ventimiglia, dal 5 al 6 giugno chiusura dell’acqua per lavori sulle reti idriche

Ventimiglia. AIGA Spa avvisa la cittadinanza che da martedì 5 giugno a mercoledi 6 giugno verrà interrotta la distribuzione dell’acqua per lavori sulle reti idriche nelle zone di Ventimiglia Alta, della Marina San Giuseppe e del Borgo:

“Con la presente la società AIGA SpA rende noto che i nostri tecnici dovranno intervenire per un grosso lavoro sulle connessioni reti idriche in spalla destra del ponte Andrea Doria a Ventimiglia. Il lavoro ha carattere di urgenza ed è improrogabile. Si svolgerà, salvo fenomeni meteorici avversi, nella giornata di martedì 5 giugno 2018 e nella notte seguente, con termine nella giornata di mercoledì 6 giugno 2018.

La tipologia del lavoro prevede interruzioni sulla distribuzione dell’acqua alle utenze a partire dalla sera di martedì 5, intorno alle ore 22, fino a fine lavori. Sarà presente un’autocisterna per acqua potabile a disposizione della cittadinanza, in piazza della Cattedrale della città vecchia. Si chiede ai cittadini di munirsi didispositivi per il prelievo dell’acqua. L’area interessata alla chiuisura dell’acqua è tutta Ventimiglia Alta, quella della Marina San Giuseppe e quella del Borgo. Alla riapertura del flusso si potranno verificare fenomeni temporanei di trobidità legati alle manovre da effettuare”.