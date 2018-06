Ventimiglia, dà in escandescenze ai giardini pubblici, vede la polizia, scappa e si getta in mare

Ventimiglia. Pomeriggio movimentato ai giardini pubblici Tommaso Reggio, nel cuore della città di confine, dove un immigrato nordafricano ha dato in escandescenze, gridando e scagliando pietre. All’arrivo di una pattuglia della polizia, l’uomo si è dapprima messo a gridare e inveire contro gli agenti per poi correre verso il mare e lanciarsi in acqua, dove ha continuato ad urlare, minacciando di volersi uccidere.

Lo straniero ha nuotato per qualche decina di metri per poi tornare a riva dove la polizia, con non poca fatica, lo ha preso in consegna.