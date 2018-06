Ventimiglia, coppia di marocchini ordina due cappuccini e ruba nella borsa della barista

Ventimiglia. Due diciannovenni marocchini si sono resi autori di furto aggravato ai danni della titolare di un bar.

Ad allertare la Polizia di Stato è stata la proprietaria dell’esercizio commerciale dopo aver subito il furto nel corso della mattinata. Secondo la ricostruzione dei fatti fornita i due cittadini extracomunitari sarebbero entrati nel suo negozio e dopo aver ordinato due cappuccini hanno presto posto ai tavolini interni.

La proprietaria, intenta a preparare le due bevande e quindi di spalle, ha notato con la coda dell’occhio che uno dei due stranieri, con un rapido gesto, si è avvicinato al bancone dove era riposta la sua borsa con all’interno soldi ed effetti personali.

Allarmata che le fosse stato sottratto qualcosa, la donna si è precipitava a controllarne il contenuto mentre i due si sono dati alla fuga. In effetti mancavano tutte le banconote che portava con sé: ben 1.500 euro, somma che le sarebbe servita per il pagamento di alcune tasse.

Gli operatori di polizia, raccolta la testimonianza e la descrizione minuziosa che la donna ha fornito della coppia di ladri, hanno attivato subito le ricerche, diramando la notizia anche alle altre pattuglie presenti in zona.

Poco dopo due poliziotti del commissariato di Ventimiglia che stavano effettuando un servizio in borghese hanno individuato i due soggetti che risultavano perfettamente combacianti con la descrizione fornita. La volante pertanto si è diretta sul posto e, dopo un breve inseguimento, ha bloccato i due stranieri che in un primo momento hanno negato tutto. Solo successivamente hanno confermato di aver consumato una bevanda all’interno del bar in questione ma si sono dichiarati estranei a ogni furto.

Gli operatori di polizia hanno però rinvenuto nelle tasche di uno dei due stranieri tre banconote da 50 euro, delle quali i soggetti non hanno saputo giustificarne la provenienza.

I due, mostrati tramite documentazione fotografica alla titolare del bar e dalla stessa riconosciuti quali autori dei fatti, sono stati denunciati per furto aggravato e, essendo privi di valido permesso di soggiorno, saranno espulsi dal territorio nazionale tramite accompagnamento alla frontiera.