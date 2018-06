Ventimiglia. Claudio De Angeli, presidente del nO DUCATI nO PARTY, ringrazia tutti i partecipanti alla decima edizione dell’evento:

“Anche quest’anno, ma soprattutto “quest’anno”, per la nostra 10° edizione, è stato un grandissimo successo! Grazie ai numerosissimi partecipanti del nostro 10° evento ufficiale (Ducati Desmo Owner Club) e grazie a tutti coloro che direttamente o indirettamente hanno contribuito a far sì che ogni singola cosa andasse nel migliore dei modi oltre ogni aspettativa rendendo indimenticabile, per tutti i partecipanti, la nostra manifestazione di ieri.

Grazie al Motoclub de Monaco, al suo Presidente Mr. Polano per averci ospitati. Il mio ringraziamento più sentito, va sempre ed in ogni caso ai miei ragazzi, quelli dello Staff, nelle persone di: Jacopo Moscardini, Giorgio Odoero, Giuseppe Paglino, Lillo Rumè, Lucio Lazzari, Marco Acitino, Marco Bacigaluppi, Sandro Varni e Ino Isnardi (Vice Presidente) poichè senza il loro preziosissimo contributo, nulla sarebbe stato così strepitoso ed indimenticabile. Grazie di cuore ragazzi siete i miliori e ancora grazie a tutti!”.