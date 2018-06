Ventimiglia, anziano trovato morto in casa in passeggiata Oberdan

Ventimiglia. Tragedia questa mattina nella città di confine in passeggiata Oberdan, dove un uomo è stato trovato morto all’interno della propria abitazione.

A fare la macabra scoperta è stata la polizia municipale, che si è recata presso l’appartamento dell’anziano su segnalazione dei servizi sociali. Per aprire la porta di casa è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco. Una volta entrati nell’appartamento, gli agenti non hanno potuto far altro che chiamare gli addetti delle onoranze funebri per la rimozione della salma, al momento a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del nullaosta per i funerali.

L’uomo sarebbe morto per cause naturali.

Nonostante la presenza del mercato settimanale, i mezzi di soccorso sono riusciti a raggiungere facilmente l’immobile grazie al corridoio di emergenza predisposto e alla presenza degli agenti della polizia locale.