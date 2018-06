Ventimiglia, anziano signore francese affetto da Alzheimer vaga per le vie della città: rintracciato dalla Polizia di Stato

Ventimiglia. Una famiglia francese lo scorso sabato stava facendo la spesa in un supermercato di Ventimiglia quando all’improvviso il padre, anziano 70enne, affetto dal Alzheimer, si era allontanato senza dire nulla.

La moglie e la figlia, preoccupatissime, hanno chiamato subito il 112 NUE e la pattuglia della Polizia di Stato più vicina all’esercizio commerciale si precipitava sul posto raccolte le prime informazioni utili a riconoscerlo, gli operatori di polizia si adoperavano per rintracciare l’uomo, diramando anche la nota via radio alle altre pattuglie in zona.

Considerato il massiccio impiego delle Forze dell’Ordine impiegate nella città di confine e la rapidità con la quale gli operatori di polizia erano arrivati sul posto, il ritrovamento era solo una questione di tempo.

In effetti poco, gli stessi poliziotti che avevano raccolto la segnalazione dei suoi familiari ritrovavano l’anziano scomparso all’interno di un altro esercizio commerciale, poco distante da quello dal quale si era allontanato. L’uomo appariva disorientato e confuso, ma si affidava agli uomini in divisa che lo riaccompagnavano dalla sua famiglia, contenta che tutto fosse finito per il meglio.