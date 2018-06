Ventimiglia. “Non c’è due senza tre e il quattro vien da sè…” quarta edizione de “Il Festino alla Marina” come da tradizione la prima domenica di luglio e il sabato precedente: 30 giugno e 1 luglio.

L’organizzazione è sempre a cura del Sestiere Marina di Ventimiglia. L’appuntamento è sotto i festoni luminosi di via Colombo. Con il patrocinio del Comune di Ventimiglia e con la collaborazione dei locali di Marina San Giuseppe (Bagni San Giuseppe, bar L’Oblò, Pizzeria Vesuvio, Ristorante Pasta e Basta, Gelateria-caffetteria Triboulet), della panetteria MPJ-L’Antico Forno e della cooperativa Mare di Albenga, sarà possibile cenare sotto le stelle con gustosi piatti e ballare sotto la splendida cornice di Porta Marina al ritmo della musica di DJ Shock.

Sarà il classico festino estivo, occasione per passare due allegre serate gastronomiche, due serate nel segno della tradizione dei festini che riempivano Marina San Giuseppe negli anni ottanta, dove lo spirito era quello dello stare insieme in serenità ed allegria.

Questi i piatti che si potranno degustare:

Insalata di polpo (Bagni San Giuseppe)

Muscoli o cozze (Pizzeria Vesuvio)

Antipasti liguri (Bar L’Oblò)

Penne all’amatriciana (Rist. Pasta e Basta)

Frittura di pesce (Coop. Mare)

Pane e porchetta (MPJ L’Antico Forno)

Gelato (Gelateria e caffetteria Triboulet)

il tutto accompagnato da ottimi vini locali Maixei

Domenica 1 luglio il sestiere Marina organizza il “III trofeo Enzo”, regata di gozzi dei sestieri in memoria di Enzo Iannì ed Enzo Serrecchia, che vinsero con i colori bianco-azzurri il Palio Marinaro dal 1979 al 1983. La regata si svolgerà con la collaborazione del Circolo Velico Ventimiglie e di Modesti, la partenza è fissata alle ore 18.00 al largo dei Bagni San Giuseppe, giro di boa davanti al molo lungo della baia di Nervia e arrivo davanti a i Bagni San Giuseppe. Quest’anno il tracciato è cambiato, arrivando a poco più di due miglia marine, una regata che si preannuncia dura per i vogatori e che potrà essere vista da tutta Ventimiglia. Un percorso nuovo che vuole diventare un vero e proprio classico. La premiazione avverrà durante il festino in clima sportivo e festoso. Anche quest’anno un vogatore verrà premiato con una targa in memoria di Leandro Poli, compagno di squadra dei due Enzo, e mancato lo scorso anno.

Il Sestiere Marina invita tutti a seguire la propria pagina sui vari social ed in particolare quella dell’evento su Facebook per rimanere aggiornati e poter riservare i tavoli.

Il Sestiere Marina ci tiene a ringraziare le maestranze comunali per la disponibilità e cortesia, il geom. Antonio Alesandro, il tecnico Giuseppe Messina, la Parrocchia di San Rocco, il Comune di Dolceacqua, gli abitanti di Marina San Giuseppe e di Via Colombo in modo particolare.

Un grazie doveroso anche a

Bagni Stella Marina

FiordiLatte

Serramenti Lauro

Hotel Sole Mare

Souvenir della Marina di Tina Valerio

Parrucchieri Uomo Donna FB line Franca & Consuelo

Coop. Riviera dei Fiori-Maixei

Arredamenti Bosio

per il loro contributo all’organizzazione dell’evento.