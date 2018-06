Variazioni di Bilancio: la posizione di Bordighera Insieme

Bordighera. Scrive Giuseppe Trucchi di Semplicemente Bordighera: “Il sindaco Ingenito sta proponendo tramite gli organi di comunicazione una variazione di bilancio da portare in un consiglio comunale che verrà a breve convocato a Bordighera.

La idea del sindaco e della giunta è quella di destinare i fondi che erano previsti per il progetto relativo a Corso Italia e Piazzale della stazione ad altri obiettivi.

Mi sembrano opportuni alcune precisazioni.

1)Il progetto di risistemazione di Corso Italia, benchè non prioritario,è un progetto già avviato e sicuramente qualificante per la città che consentirebbe di realizzare anche a Bordighera una area centrale di utilizzo per i cittadini (a Sanremo analogo progetto in Via Matteotti era stato molto osteggiato ed ora al contrario riceve il gradimento di gran parte dei Sanremesi).

2)Occorrerebbe sapere con precisione quali obiettivi il Sindaco proponga come alternativi e specialmente se sia possibile realizzarne le procedure di appalto nei tempi previsti dalla normativa pena la perdita della possibilità di utilizzo dei fondi relativi.

3)Alcuni progetti proposti debbono essere approfonditi con attenzione.Ad esempio un parcheggio interrato in piazzale del Capo si scontra con pesanti vincoli archeologici non facilmente superabili essendo tutta la zona di enorme interesse paesaggistico (le coppelle del capo).

4)Nei giorni scorsi il Sindaco ha proposto un incontro con le opposizioni per rivedere le coperture della rotonda di Sant’Ampelio ritenute non adeguate.A ben maggior ragione chiediamo un incontro propedeutico alle grandi progettazioni per Bordighera comprese anche le eventuali decisioni relative all’utilizzo dell’ospedale Sant Charles”