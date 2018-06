Vallecrosia, sicurezza e videosorveglianza pilastri del programma elettorale del candidato sindaco Perri

Vallecrosia. Scrive la lista “Voi con Noi” del candidato sindaco Fabio Perri:

“La sicurezza cittadina in particolare quella volta alla repressione dei reati e agli atti di vandalismo è stato un tema molto discusso a Vallecrosia soprattutto negli ultimi anni. In più di un’occasione le problematiche inerenti la sicurezza sono state portate al tavolo nei Consigli Comunali dal consigliere di minoranza Fabio Perri attualmente in corsa per la carica di sindaco.

Tra i fatti di cronaca erano venuti in luce una serie di furti con spaccata ai danni di alcuni esercizi commerciali nel centro cittadino, danneggiamento ad autovetture in sosta sul solettone, vandalismo e molestie in pieno giorno sul lungomare e nei pressi degli uffici comunali di anagrafe e servizi sociali.

In tutte queste occasioni Fabio Perri aveva fatto presente la necessità di dotare la città di un sistema di videosorveglianza ad oggi assente: “Dobbiamo creare una rete di telecamere all’interno della città, sia per una questione di sicurezza che di controllo. Strumenti sempre più fondamentali per la repressione dei reati e importante supporto alle forze dell’ordine. Scandaloso che ad oggi a Vallecrosia siano del tutto assenti”.

Cosa hanno fatto gli ex amministratori che in oggi si ripresentano per la sicurezza della Nostra città e per impedirne il degrado ?

Dichiara il candidato della Lista Voi con Noi l’Avv. Enrico Amalberti .

Io e la lista Voi con Noi abbiamo previsto concreti e fattibili miglioramenti per la sicurezza: dal progressivo posizionamento di videosorveglianza 24h con monitoraggio in tempo reale, partendo dalle zone più sensibili, identificate a titolo esemplificativo in giardini pubblici, zone periferiche e centro storico, al potenziamento qualitativo e quantitativo dell’illuminazione urbana, alla creazione di un flusso continuo di passaggio di persone nelle vie cittadine per creare vitalità e controllo spontaneo, come prevenzione delle criminalità, affinchè il disabile, l’anziano e la famiglia non abbiano più timore di attraversare luoghi che, in oggi, sono deserti a causa dell’inerzia delle precedenti amministrazioni. Quanto descritto è basato su analisi di studiosi esperti del settore, come Jane Jacobs, del progetto europeo Horizon 2020, e su verifiche da me effettuate in altre città con esito positivo.

Punto principale tra gli obiettivi della sicurezza nel programma elettorale di “Voi con Noi”, lista del candidato Sindaco Perri, è quindi la videosorveglianza con un progressivo posizionamento di telecamere partendo dalle zone più sensibili fino a completa copertura di tutto il territorio cittadino con controllo in tempo reale per assicurare l’intervento immediato delle forze dell’ordine. Un aiuto concreto sarà anche garantito dalla creazione della figura del cosiddetto “Poliziotto di Quartiere”.

Non di secondaria importanza sarà la sicurezza stradale che sarà attuata grazie all’incremento e potenziamento dell’illuminazione generale, l’installazione di segnalatori acustici sui semafori (per i soggetti non vedenti) e un progetto pilota di posizionamento di attraversamenti pedonali illuminati a sensori tecnologicamente avanzati.

Per quanto riguarda la sicurezza dal punto di vista igienico-sanitario e del soccorso il programma di Perri prevede l’applicazione e sviluppo del progetto città Cardio-Protetta con l’installazione di defibrillatori partendo dalle zone più sensibili frequentate da bambini e anziani; la pulizia e il lavaggio sistematico di strada e marciapiedi al fine di minimizzare i rischi biologici e la realizzazione di una campagna di informazione per far conoscere alla cittadinanza il Piano di Protezione Civile e le misure da adottare in caso di calamità naturale.

“La sicurezza come vedete è un argomento per noi importante, ci punteremo con caparbietà, lo faremo cercando e impegnando le risorse, ma sicuramente vogliamo che i nostri cittadini vivano in una città che si possa definire sicura” sono le parole del candidato Fabio Perri”.