Vallecrosia, non chiuderà l’istituto Sant’Anna: la comunicazione delle Suore della Carità

Vallecrosia. Hanno vinto le mamme, le insegnanti, il personale. E hanno vinto soprattutto i 250 bambini e ragazzi che per la loro scuola hanno combattuto, imparando una lezione per la vita: la scuola Sant’Anna non chiuderà, almeno per il prossimo anno scolastico. Lo ha reso noto l’Istituto delle suore della Carità sotto la protezione di San Vincenzo De’ Paoli. L’ordine che da anni gestisce la scuola.

Di seguito la comunicazione ufficiale, di cui una copia è stata affissa sul portone dell’istituto:

Comunicazione dell’ente gestore a tutte le famiglie degli alunni della scuola Sant’Anna in Vallecrosia a tutti i dipendenti della Scuola Sant’Anna in Vallecrosia.

Oggetto: revoca della comunicazione-cessazione Scuola Infanzia Paritaria, Scuola Primaria Paritaria, Scuola Secondaria di 1° grado Paritaria – Istituto Scolastico Paritario Sant’Anna, via Colonnello Aprosio n. 506 inviata il 22 aprile 2018

L’ente gestore, preso atto dell’importo previsto e messo in luce dalla perizia condotta dall’ingegner Rolando per conto del Comitato genitori, con la consulenza autorevole ed opportuna del sindaco, ingegner Ferdinando Giordano, è giunto alla decisione di farsi carico, in primis, delle spese computate nella suddetta perizia, al fine di poter proseguire le attività scolastiche per l’anno 2018-2019.

Il medesimo Ente conta sulla buona volontà dell’amministrazione comunale di continuare ad accompagnare il processo, al fine di giungere alla concessione delle autorizzazioni necessarie all’apertura del nuovo anno scolastico. Autorizzazioni, senza le quali l’Ente non potrebbe svolgere le proprie attività, a norma di legge. Si procede, pertanto, a revocare, presso gli uffici scolastici competenti, la comunicazione di chiusura dell’istituto Sant’Anna ed a mettere in itinere i lavori di adeguamento da realizzare nel corso dei mesi estivi. Ringraziamo si d’ora della fiducia accordata alla nostra istituzione scolastica

Roma, 8 giugno 2016