Vallecrosia, lista per lista l’elenco dei più votati: la prima in assoluto è Veronica Russo

Vallecrosia. E’ Veronica Russo la più votata in assoluto nella “Città della Famiglia”. Con 210 voti l’ormai ex consigliere comunale è stata la più votata non solo della lista civica “Noi con voi” Perri Fabio ma anche di tutte le altre liste candidate. Al secondo posto invece vi è l’ex consigliere comunale Cristian Quesada della lista “Vallecrosia Croese sindaco” con 164 voti.

L’elenco dei più votati lista per lista:

Lista: “Cittadini in Comune”

Voti di lista: 1040

Piardi Marilena 158

Biancheri Patrizia 143

Anastasio Sandrino 140

Ierace Giuseppe detto Pino 99

Franceschelli Lucia 72

Calipa Marco 66

Ciancio Sabina 56

Fazzari Antonino detto Tony 55

Perrone Denis 52

Galeotti Massimiliano detto Max 51

Cuneo Paolo 40

Dell’Agnello Biancheri Davide 40

Lista: “Vallecrosia Croese sindaco”

Voti di lista: 901

Quesada Cristian 164

Scarinci Albana 128

Famà Claudio 94

Muratore Rosa 92

Rondelli Luciana 83

Calipa Matteo 76

Gibelli Claudio 75

Guglielmi Antonello 64

Tolu Michela 54

Piantadosi Paolo 32

Ioculano Patrick 20

Prato Fabrizio 14

Lista: “Voi con noi” Perri Fabio

Voti di lista: 870

Russo Veronica 210

Valenti Mirko 135

Luccisano Rocco 106

Amalberti Enrico 103

Colicchio Valerio 69

Tripodi Anna 58

Di Falco Federica Martina 56

Calia Leandro 52

Di Luzio Davide 22

Bruno Alfonso 21

Ravera Caterina Elisabetta 13

Aprosio Stefano 12

Lista: “Progetto Vallecrosia” di Giordano Ferdinando

Voti di lista: 624

Paolino Emidio 111

Vichi Maurizio 109

Simonetta Giovanna 57

Seno Senia 48

Aprosio Claudia 35

Bernabò Lorenzo 28

Maccario Mara 25

Noto Marco 25

Bovalina Giovanni 24

Fida Salvatore 16

Berro Claudio 13

Celestino Domenico 8