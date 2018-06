Vallecrosia, le parrocchie di San Rocco e Maria Ausiliatrice celebrano insieme il Corpus Domini

Vallecrosia. Domenica 3 giugno le parrocchie di San Rocco e Maria Ausiliatrice organizzeranno la processione eucaristica lungo le vie della città in occasione della solennità del SS. Corpo e Sangue di Cristo.

Alle 20.30 alla chiesa di San Rocco verrà celebrata la santa messa. Successivamente partirà la processione con Gesù Eucarestia da via San Rocco. I fedeli pregheranno percorrendo via Romana, via Don Bosco, via Colonnello Aprosio fino alla chiesa di Maria Ausiliatrice dove si concluderà la processione con la benedizione eucaristica.

“Tutti sono invitati ad abbellire con teli bianchi i balconi lungo il percorso – fa sapere don Antonio, parroco di San Rocco – I ragazzi della Prima Comunione inoltre indosseranno il saio”.