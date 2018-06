Vallecrosia, il neo sindaco Biasi invita la cittadinanza al primo incontro pubblico con la nuova amministrazione

Vallecrosia. Il sindaco Armando Biasi invita la cittadinanza al primo incontro pubblico con la nuova amministrazione che si terrà il 2 luglio alle 19 presso la sala Polivalente.

L’incontro sarà relativo allo sviluppo cittadino ed al nuovo metodo organizzativo.

“Come promesso durante la campagna elettorale – afferma Biasi - la nostra sarà un’amministrazione trasparente, il nostro spirito è quello di una comunità, dove il dialogo è alla base della crescita di Vallecrosia. Per questo motivo, la mia squadra ed io, abbiamo deciso di invitare la popolazione al primo incontro pubblico nel quale parleremo dei primi passaggi del nostro progetto di sviluppo cittadino, coinvolgendo ed ascoltando i vallecrosini, inoltre, esporremo il nuovo modello organizzativo, che verrà mantenuto in tutti gli incontri: dopo una prima parte in cui presenteremo i progetti e l’operato dell’amministrazione, seguirà un momento di confronto con i cittadini, ciascuno potrà proporre un argomento di interesse pubblico, che verrà approfondito durante l’incontro successivo”.

“Questo vuole essere il primo di una serie di incontri, che continueremo ad organizzare con cadenza regolare - prosegue Biasi – per mantenere un contatto diretto con i cittadini e per migliorare la nostra città, grazie alla collaborazione di tutti coloro che si vorranno rendere parte attiva, in un’ottica di amministrazione trasparente”.

Sottolinea il neo Sindaco: “L’incontro è aperto a tutta la popolazione, anzi, sarebbe auspicabile la presenza di chi durante la campagna elettorale non ha appoggiato il nostro progetto amministrativo, in modo da instaurare un contraddittorio ed all’esito compiere scelte partecipate e ragionate, anche criticamente. Questo passaggio è importante per il processo di pacificazione cittadino, fondamentale per lo sviluppo della comunità di Vallecrosia. Invitiamo, quindi, i nostri concittadini a partecipare numerosi all’incontro lunedì 2 luglio alle 19 presso la Sala Polivalente; venite con uno spirito propositivo, ma anche critico: in questo modo faremo crescere la nostra città”.