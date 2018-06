Vallecrosia, ecco come dovrebbe essere composto il nuovo consiglio comunale

Vallecrosia. Oggi si terrà la proclamazione dei nuovi membri che formeranno il consiglio comunale della “Città della Famiglia”.

Al potere saliranno della lista “Cittadini in Comune” probabilmente Marilena Piardi, Patrizia Biancheri, Sandrino Anastasio, Giuseppe Ierace detto “Pino”, Lucia Franceschelli, Marco Calipa, Sabina Ciancio ed Antonino Fazzari detto “Tony” che formeranno la maggioranza insieme al neo eletto sindaco Armando Biasi.

Per quanto riguarda la lista “Vallecrosia Croese Sindaco” dovrebbero essere scelti Silvano Croese e Cristian Quesada. Della lista “Voi con noi” Perri Fabio probabilmente sarà prediletto solo Fabio Perri come probabilmente accadrà anche per la lista “Progetto Vallecrosia” dove dovrebbe essere scelto solo il sindaco uscente Giordano Ferdinando. Saranno perciò gli unici consiglieri delle rispettive liste che formeranno l’opposizione.