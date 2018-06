Vallecrosia, domenica 1 luglio open day al Tennis Quadrifoglio

Vallecrosia. Domenica 1 luglio si terrà l’open day al Tennis Quadrifoglio. Dalle 17 alle 22 i quattro campi da tennis (2 in terra rossa redbrick e 2 in erba sintetica) saranno a disposizione gratuitamente senza prenotazione per tutti coloro che vorranno giocare e con l’occasione si inaugurerà la nuova gestione del Bar Tennis Quadrifoglio.

“Vi aspettiamo numerosi, iniziamo la stagione alla grande!!! Vi aspettiamo numerosi. Per info telefonare al 0184.294506 oppure visitare la pagina Facebook Tennis Club Quadrifoglio. Buon tennis a tutti!!!” – affermano gli organizzatori.